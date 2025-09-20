Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξει τα πάντα μέχρι το 2030 – Προειδοποιούν ειδικοί

Μάθε πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μεταμορφώσει τη ζωή και την εργασία μας έως το 2030. Οι προβλέψεις κορυφαίων ειδικών και τι σημαίνει για το μέλλον.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και ήδη επηρεάζει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας. Όμως, τι μας περιμένει μέχρι το 2030; Ένας μηχανικός που είχε προβλέψει την άνοδο της AI εδώ και 10 χρόνια, επανέρχεται με νέα, αποκαλυπτική πρόβλεψη για το μέλλον.

Τα Chatbots του παρελθόντος

Τα πρώτα chatbots τα "ρομπότ" με τις άκαμπτες, αυτοματοποιημένες απαντήσεις που ελάχιστα βοηθούσαν άλλαξαν ριζικά μέσα σε μόλις λίγα χρόνια. Σήμερα, έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή υπερ-γρήγορης, πανίσχυρης AI που μεταμορφώνει κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας από την εργασία, έως την επικοινωνία και την ψυχαγωγία.

Ο Geoffrey Hinton, πρωτοπόρος της τεχνητής νοημοσύνης και πρώην συνεργάτης της Google, εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την υπεροχή της AI: “Όταν ο βοηθός είναι πολύ πιο έξυπνος από σένα, πώς κρατάς τον έλεγχο;”

Σύγκρινε την κατάσταση με τη σχέση μητέρας και βρέφους. Αν τα βρέφη δεν είχαν την ικανότητα να ελέγχουν τις μητέρες τους με το κλάμα ή τις ανάγκες τους, δεν θα επιβίωναν. Είμαστε εμείς τα βρέφη απέναντι στην AI; Αν ναι, η προοπτική είναι πράγματι ανησυχητική.

Οραματιστής από την Ουρουγουάη το 2014: “Η AI θα επηρεάσει τα πάντα”

Ο Ουρουγουανός μηχανικός Federico Pascual, είχε προβλέψει ήδη από το 2014 ότι η AI θα επηρεάσει κάθε επάγγελμα. Όπως δήλωσε πρόσφατα: “Μέχρι το 2030, το 90% των ειδήσεων και άρθρων θα γράφονται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.”

Μπορεί τότε να φαινόταν υπερβολικός, αλλά σήμερα τα μοντέλα όπως το ChatGPT, Claude και Gemini κυριαρχούν στον χώρο. Το παράδειγμα του, η εταιρεία MonkeyLearn, πουλήθηκε με επιτυχία σε αμερικανική εταιρεία το 2022.

Όπως προειδοποίησε ο Pascual, όσοι δεν προσαρμόζονται ή δεν προσφέρουν πραγματική αξία με κριτική σκέψη, γούστο και δημιουργική κατεύθυνση, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω. Όμως η λύση δεν είναι ο πανικός. “Η τεχνολογία θα συνεχίσει να προχωρά – αυτό που μετρά είναι πώς θα την αξιοποιήσουμε.”

Δεν χρειάζεται ακριβός εξοπλισμός ή εξειδίκευση. Όπως δήλωσε: “Σήμερα, αρκεί ένας υπολογιστής ή κινητό και σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα εργαλεία όπως το ChatGPT ή το Gemini είναι προσβάσιμα σε όλους. Το μόνο που χρειάζεται είναι περιέργεια και θέληση.”

