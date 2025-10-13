Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη

Δύο κορίτσια 12 και 13 ετών έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη συμμετέχοντας στην επικίνδυνη τάση «σερφ στο μετρό». Η MTA προειδοποιεί: «Μπείτε μέσα, μείνετε ζωντανοί». Aυξάνονται οι θάνατοι από τη νέα viral πρόκληση στα social media.

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν δύο κορίτσια, μόλις 12 και 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου, ενώ «σέρφαραν» πάνω στην οροφή συρμού της γραμμής J, τη στιγμή που το τρένο διέσχιζε τη γέφυρα Williamsburg με κατεύθυνση προς το Μπρούκλιν. Την ίδια ημέρα, ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο Κουίνς, σε παρόμοιο περιστατικό.

Το επικίνδυνο «σερφ στο μετρό» έχει εξελιχθεί σε μια θανατηφόρα πρόκληση που εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες εφήβους να ρισκάρουν τη ζωή τους για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας μέσω βίντεο. Η πρακτική δεν είναι καινούργια. Καταγεγραμμένα περιστατικά αναβάσεων στις οροφές των βαγονιών υπάρχουν ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα, όταν το μετρό της Νέας Υόρκης έκανε τα πρώτα του δρομολόγια το 1904. Ωστόσο, η διάδοση μέσω κοινωνικών εφαρμογών όπως το TikTok, το Instagram και το Snapchat έχει εκτοξεύσει τη δημοτικότητά της σε επικίνδυνα επίπεδα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Αρχής Μητροπολιτικών Μεταφορών (MTA), την τελευταία διετία έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 16 νέοι και δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά σε παρόμοια περιστατικά.

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης

Μπροστά στην αυξανόμενη απειλή, η MTA έχει ξεκινήσει καμπάνιες ενημέρωσης όπως το «Subway Surfing Kills», καλώντας τους νέους να παραμείνουν εντός των βαγονιών με το σύνθημα «Μπείτε μέσα, μείνετε ζωντανοί». Παράλληλα, σε συνεργασία με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, έχουν αφαιρεθεί περισσότερα από 1.800 βίντεο που προωθούσαν ή εξυμνούσαν τη θανατηφόρα «μόδα».

Οι αρχές εξετάζουν επίσης τεχνικά μέτρα για να περιορίσουν την πρόσβαση στις οροφές των τρένων, όπως ειδικές ελαστικές συνδέσεις ανάμεσα στα βαγόνια, αισθητήρες τεχνητής νοημοσύνης και κλείδωμα ενδιάμεσων θυρών. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές απαιτούν υψηλό κόστος και δεν εξαλείφουν πλήρως τον κίνδυνο.

«Δεν είναι διασκέδαση, είναι αυτοκτονία»

Ο πρόεδρος των Μεταφορών της Νέας Υόρκης, Demetrius Crichlow, απηύθυνε έκκληση προς τις οικογένειες και τα σχολεία να ενημερώσουν τα παιδιά για τους κινδύνους:

«Γονείς, δάσκαλοι, φίλοι, παρακαλώ μιλήστε στα παιδιά σας. Το να καβαλάς ένα κινούμενο τρένο δεν είναι διασκέδαση, είναι αυτοκτονία».

Η MTA τονίζει πως η προστασία των εφήβων αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα γεγονότα, ο αγώνας ενάντια στην επικίνδυνη αυτή τάση θα είναι μακρύς και, δυστυχώς, για κάποιες οικογένειες, το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί ανεπανόρθωτα».

