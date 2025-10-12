Τεράστια καφέ μάζα 37,5 εκατ. τόνων απειλεί τους ωκεανούς και είναι ορατή από το διάστημα (vid)

Η Μεγάλη Ατλαντική Ζώνη του Σαργάσου είναι μια τεράστια καφέ μάζα που καλύπτει χιλιόμετρα ωκεανού, απειλεί οικοσυστήματα, τουρισμό, ακόμα και το κλίμα και όλα δείχνουν πως μεγαλώνει ανεξέλεγκτα.

Η Μεγάλη Ατλαντική Ζώνη του Σαργάσου είναι μια σοκαριστικά μεγάλη μάζα καφέ φυκιών, σχεδόν διπλάσια από το πλάτος της αμερικανικής ηπείρου, και σαφώς ορατή από το διάστημα.

Η πρώτη εμφάνιση της Μεγάλης Ατλαντικής Ζώνης του Σαργάσου παρατηρήθηκε απ' τους επιστήμονες το 2011. 14 χρόνια μετά, έχει διογκωθεί σε γιγαντιαία μάζα που εκτείνεται σε 8.850 χλμ. και ζυγίζει 37,5 εκατομμύρια τόνους. Εκτείνεται απ' τη Δυτική Αφρική μέχρι τον Κόλπο του Μεξικού, σχηματίζοντας μια τεράστια καφέ «κορδέλα» που είναι ορατή απ' το διάστημα.

Ποιες είναι οι αιτίες εξάπλωσης της Μεγάλης Ατλαντικής Ζώνης του Σαργάσου: Πως επηρεάζει το θαλάσσιο οικοσύστημα

Μπορεί κάποτε να ήταν περιορισμένη στη θάλασσα της περιοχής, αλλά με το πέρασμα του χρόνου έχει «απελευθερωθεί» στον ανοιχτό ωκεανό. καθώς συνεχίζει να αναπτύσσεται λόγω των αυξημένων επιπέδων αζώτου και φωσφόρου στο νερό.

Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη της Μεγάλης Ατλαντικής Ζώνης Σαργάσου συνδέεται με τη ρύπανση από τη γεωργία, τα λύματα και τα απόβλητα, τα οποία προσθέτουν στα ήδη αυξανόμενα επίπεδα αζώτου και φωσφόρου στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Απ' την άλλη η απότομη ανάπτυξη της ζώνης παρέχει ένα ποικίλο και πολύπλοκο οικοσύστημα για πολλά θαλάσσια είδη (ψάρια, καβούρια, γαρίδες, χέλια και χελώνες).

Η τεράστια απειλή για το κλίμα: Πλήγμα για τον τουρισμό, την αλιεία και την ενέργεια

Η Μεγάλη Ατλαντική Ζώνη του Σαργάσου έχει και τα... κακά της. Εμποδίζει το ηλιακό φως για τους κοραλλιογενείς υφάλους, το οποίο όμως είναι απαραίτητο για τη φωτοσύνθεση, καταστρέφει τις τεράστιες «δεξαμενές» άνθρακα και τα φύκια που αποσυντίθενται απελευθερώνουν υδρόθειο, μεθάνιο και άλλα αέρια του θερμοκηπίου.

Όταν βρίσκεται κοντά σε ακτές, μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τον τουρισμό, την αλιεία, ακόμη και τους πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.

Καθώς οι ωκεανοί θερμαίνονται κάθε χρόνο, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η καφέ παλίρροια που αποτελεί τη Μεγάλη Ατλαντική Ζώνη του Σαργάσου θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, με κίνδυνο να φέρει απρόσμενες συνέπειες

