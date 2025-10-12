Η Αθηνά New York από το Bachelor συμμετείχε στον διαγωνισμό bodybuilding «Olympia» (vid)

Η Αθηνά New York, γνωστή στο ελληνικό κοινό απ' τη συμμετοχή της στο The Bachelor, το οποίο και είχε κερδίσει, έγινε bodybuilder και συμμετείχε στο διαγωνισμό «Olympia».

Πριν από τέσσερα χρόνια, η Αθηνά New York έγινε ευρέως γνωστή στο ελληνικό κοινό μέσα από το reality The Bachelor, όπου κατάφερε να κερδίσει την καρδιά (και το μονόπετρο) του Αλέξη Παππά, στον δεύτερο και μέχρι σήμερα τελευταίο κύκλο.

Παρότι γάμος δεν έγινε ποτέ, η Αθηνά επέστρεψε στην Αμερική για να συνεχίσει τη ζωή της εκεί. Τότε ήταν 26 ετών, μια ηλικία που είχε προκαλέσει έντονες αμφισβητήσεις στα social media, όμως η ίδια είχε γεννηθεί στις 16 Οκτωβρίου 1994, όπως είχε δηλώσει.

Η στροφή στο bodybuilding και η μεταμόρφωση της Αθηνάς New York

Με προϋπηρεσία ως fitness instructor και συμμετοχές σε εννέα ταινίες μικρού μήκους ως ηθοποιός, η Αθηνά είχε πάντα το βλέμμα στραμμένο στα φώτα της δημοσιότητας. Και τελικά, τα κατάφερε, αλλά όχι όπως φανταζόσασταν πολλού. Δεν έγινε σταρ του σινεμά, αλλά... σταρ του bodybuilding.

Το 2022, πήρε τη μεγάλη απόφαση να αφοσιωθεί επαγγελματικά με τον χώρο. Ακολούθησε αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και προπονήσεων, μεταμορφώνοντας πλήρως την εμφάνισή της. Μετακόμισε στο Λος Άντζελες, συμμετείχε σε ακόμα ένα reality, το Got To Get Out, παραγωγής Jimmy Kimmel και ασχολήθηκε επίησης με το modeling.

Σήμερα, η Αθηνά New York έχει αφήσει πίσω της την εικόνα της ριάλιτι περσόνας και χτίζει μια νέα καριέρα στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με τη νέα της εικόνα αλλά και την επιμονή της. Μάλιστα, κατάφερε να συμμετάσχει στον πασίγνωστο διαγωνισμό bodybuilding «Olympia» και το μοιράστηκε με ανάρτησή της στο Instagram.

«Το να αγωνίζομαι στη σκηνή του «Olympian» με δίδαξε πώς να χτίσω το σώμα των ονείρων μου. Χρειάστηκε θάρρος, συνέπεια και πολλή πειθαρχία. Κι εσύ μπορείς να πετύχεις το σώμα των ονείρων σου. Δεν γεννήθηκα υπεράνθρωπος, απέκτησα αυτό το σώμα μέσω σκληρής δουλειάς και δεν υπάρχει λόγος να μην μπορείς να κάνεις το ίδιο κι εσύ», ανέφερε.

Αναλυτικά το post της Αθηνάς New York στο Instagram

«Χθες, πραγματοποίησα ένα όνειρο ζωής.

Πάτησα στη σκηνή του Olympia και διαγωνίστηκα ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου στο bodybuilding.

Μέχρι σήμερα, αυτή είναι η καλύτερη φυσική κατάσταση που έχω βρεθεί ποτέ, σε ολόκληρη τη ζωή μου.

Αυτό το σώμα δεν ήρθε εύκολα. Χρειάστηκαν προπονήσεις 4 ωρών, ατελείωτοι κοιλιακοί, αερόβια και προπόνηση δύναμης. Χρειάστηκε να πω όχι σε πράγματα που σήμαιναν πολλά για μένα· πρεμιέρες ταινιών, εκδηλώσεις και ευκαιρίες που ήταν ο λόγος που μετακόμισα στο Λ.Α. εξ αρχής.

Σταμάτησα να πηγαίνω σε οντισιόν, αρνήθηκα τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημίσεις και τα έβαλα όλα σε παύση για να κυνηγήσω αυτό το όνειρο.

(Παρεμπιπτόντως — αν θέλεις να με δεις στην τηλεόραση, αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστώ στο Got To Get Out στο Hulu, παραγωγή του Jimmy Kimmel, ή μπορείς να δεις επαναλήψεις του The Bachelor 🇬🇷 — ναι, κέρδισα εκείνο το show).

Πάντα πίστευα στο να δίνεις τα πάντα σε ό,τι κάνεις — είτε πρόκειται για το να είσαι συγγραφέας («Fck It», διαθέσιμο στο Amazon και στο Barnes & Noble*), εκπαιδευτικός που δουλεύει με μαθητές με ειδικές ανάγκες ή καθηγήτρια μαθηματικών, είτε αθλήτρια που κυνηγά το απόλυτο σώμα της.

Σχόλια των κριτών: Καμία κριτική, απλώς είπαν «το σώμα σου είναι φτιαγμένο για την κατηγορία bikini».

Συμμετείχα στην κατηγορία fit model και φαίνεται πως αυτή δεν ήταν η σωστή για τη φυσική μου διάπλαση.

Κέρδισα; Όχι.

Ήρθα προτελευταία.

Αλλά ταυτόχρονα κέρδισα.

Κέρδισα το σώμα των ονείρων μου.

Κέρδισα την τέχνη της αληθινής πειθαρχίας.

Κέρδισα τη δύναμη να λέω όχι στην άνεση και ναι στον σκοπό.

Κέρδισα την εμπειρία του να χάνεις τη στιγμή… αλλά όχι τον εαυτό σου.

Μοιράζομαι αυτό δημόσια για να δείξω ότι μπορείς να «χάσεις» στα χαρτιά και παρ’ όλα αυτά να «κερδίσεις» στη ζωή.

Κέρδισα αληθινούς φίλους που στάθηκαν δίπλα μου. Κέρδισα σεβασμό. Κέρδισα γαλήνη.

Και τώρα;

Τώρα ήρθε η ώρα να «μαγειρέψω».

Γιατί δεν είμαι μόνο μια bodybuilder.

Είμαι performer.

Είμαι τηλεοπτικό πρόσωπο.

Είμαι συγγραφέας.

Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής.

Είμαι μαθηματικός.

Ο σκοπός μου είναι να φέρω φως, χαρά και έμπνευση στους ανθρώπους — να δείξω τι είναι δυνατό όταν αρνείσαι να τα παρατήσεις.Μην αφήνεις τις απογοητεύσεις να σε ορίζουν.

Άφησέ τες να σε τροφοδοτήσουν.

Τώρα… ήρθε η ώρα να αρχίσω να «μαγειρεύω».

Μείνε συντονισμένος όσο «μαρινάρω» το επόμενο μου βήμα.

Τι νομίζεις ότι θα είναι;»

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ