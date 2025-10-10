Γάλλος TikToker καταδικάστηκε σε φυλάκιση για «πλάκα» με σύριγγες στους δρόμους του Παρισιού (vid)

Ο TikToker Amine Mojito καταδικάστηκε σε 6 μήνες φυλάκιση για επικίνδυνη φάρσα με σύριγγες στο Παρίσι. Τι είπε στο δικαστήριο και πώς αντέδρασαν τα θύματα;

Ο Γάλλος TikToker Amine Mojito, γνωστός για τα προκλητικά του βίντεο στους δρόμους του Παρισιού, καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκιση, εκ των οποίων οι 6 θα εκτιθούν σε κανονικές συνθήκες κράτησης.

Ο πραγματικός του όνομα είναι Ilan M., και έγινε viral αφού ξεκίνησε να ανεβάζει βίντεο στο TikTok όπου προσποιούταν ότι "τρυπάει" περαστικούς με σύριγγες, σε μια εποχή που η ανησυχία για τέτοιου είδους επιθέσεις ήταν έντονη στη Γαλλία.

Τι αποφάσισε το δικαστήριο

Ο TikToker κατηγορήθηκε για "βία με όπλο που δεν προκάλεσε ανικανότητα για εργασία". Αν και η σύριγγα που χρησιμοποιούσε ήταν καλυμμένη, πολλοί από τους περαστικούς που έγιναν «θύματα» των βίντεό του ένιωσαν σοβαρό ψυχολογικό σοκ, με μερικούς να χρειάζονται νοσηλεία για ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ο ίδιος δήλωσε στο δικαστήριο: "Ήταν μια πολύ κακή ιδέα, εμπνεύστηκα από παρόμοια βίντεο στο εξωτερικό. Δεν σκέφτηκα ότι θα προκαλέσει πρόβλημα. Το λάθος μου ήταν ότι δεν σκέφτηκα τους άλλους σκέφτηκα μόνο τον εαυτό μου."

🚨 🇫🇷 ALERTE INFO : Amine Mojito, dit « le piqueur fou » qui s’en prenait aux passants avec une seringue vide, condamné à six mois de prison ferme. pic.twitter.com/vVVl0JpNDG October 3, 2025

Το φαινόμενο των επικίνδυνων TikTok challenges έχει απασχολήσει πολλές φορές τις αρχές, αλλά η περίπτωση του Amine Mojito θεωρήθηκε ιδιαίτερα σοβαρή. Παρόλο που καμία σύριγγα δεν χρησιμοποιήθηκε πραγματικά, το σοκ που υπέστησαν τα θύματα ήταν πραγματικό.

Ένας από τους περαστικούς δήλωσε: "Ήταν σαν εφιάλτης. Νόμιζα πως είχα μολυνθεί με κάποιον ιό."

Η απόφαση του δικαστηρίου

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι ενέργειες του influencer προκάλεσαν φόβο και ανασφάλεια, ενώ συνέβαλαν σε ένα γενικότερο κλίμα πανικού στους δρόμους του Παρισιού.

Αν και ο δικηγόρος του ζήτησε επιείκεια, ο δικαστής έδωσε συμβολική ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τους 6 μήνες εκτελέσιμους και τους υπόλοιπους με αναστολή.

