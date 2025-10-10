Κρατούμενη έμεινε έγκυος ενώ ήταν στην απομόνωση: Πήρε σπέρμα μέσω του αεραγωγού (vid)

Ποιος είπε ότι ο ρομαντισμός πέθανε;

Πολλοί λένε πως ο τοκετός είναι από τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή. Σπάνια όμως ξεκινά με τους μελλοντικούς γονείς σε διαφορετικά δωμάτια.

Στην εποχή που τα πάντα γύρω από το σεξ κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, από παράξενες στάσεις μέχρι αλλόκοτες τάσεις, εξακολουθεί να σοκάρει όταν ακούς πως μια γυναίκα έμεινε έγκυος… μέσα στη φυλακή, έναν χώρο που απέχει πολύ από το ρομαντικό ή το «ιδανικό» σκηνικό για σύλληψη.

Η εγκυμοσύνη φυλακισμένης σε απομόνωση: Μέσω αεραγωγού έλαβε το σπέρμα

H Daisy Link, λοιπόν, κατάφερε να μείνει έγκυος ενώ βρισκόταν σε απομόνωση, σε κελί στη Φλόριντα. Η Βρετανίδα εκτίει βαριά ποινή στη Τζόρτζια, αφού κατηγορήθηκε για διακίνηση ναρκωτικών και έχει παραπονεθεί για τη μεταχείριση που της έχει επιβληθεί παρά την εγκυμοσύνη της.

Στην περίπτωση της 30χρονης, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι έμειναν άναυδοι όταν έμεινε έγκυος παρά την περιορισμένη πρόσβασή της στον έξω κόσμο, πόσο μάλλον σε έναν πιθανό σύντροφο.

Αποδείχθηκε ότι είχε αρχίσει να συνεννοείται με τον κατηγορούμενο για δολοφονία, Τζόαν Ντεπάζ και αφού μίλησε ανοιχτά για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδί, εκείνος δέχτηκε με χαρά να βοηθήσει.

Η Link, η οποία βρισκόταν στη φυλακή αφότου πυροβόλησε θανάσιμα τον σύζυγό της, Pedro Jimenez το 2022, κατέστρωσε ένα σχέδιο με τον Ντεπάζ, σύμφωνα με το οποίο αυτός θα περνούσε το σπέρμα του μέσα από τους αεραγωγούς του κλιματιστικού, προτού το εισάγει η ίδια χρησιμοποιώντας ένα εφαρμοστή μυκητιασικών λοιμώξεων.

Άφωνοι οι γιατροί και το προσωπικό της φυλακής: «Είναι ένα μωρό-θαύμα»

«Έβαζα το σπέρμα σε πλαστική μεμβράνη καθημερινά, περίπου πέντε φορές, για περίπου ένα μήνα συνεχόμενα», εξομολογήθηκε ο Ντεπάζ με τον λιγότερο ρομαντικό τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανείς. Η Link πρόσθεσε: «Το τύλιγε σχεδόν σαν τσιγάρο και το συνέδεε με το σχοινί που είχαμε στον αεραγωγό και εγώ το τραβούσα μέσα».

Μετά από λίγες μόνο προσπάθειες, έμεινε έγκυος και μοιράστηκε τη χαρά της, ενώ οι γιατροί και το προσωπικό της φυλακής αναμφίβολα ήταν μπερδεμένοι για το πώς είχε συμβεί αυτό. Είπε: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι λειτούργησε. Νομίζω ότι όλα συνέβησαν για κάποιο λόγο. Είναι ένα μωρό-θαύμα, είναι μια ευλογία».

Η Link είναι αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη εάν καταδικαστεί για τη δολοφονία του συζύγου της και το μωρό, το οποίο γεννήθηκε στις 19 Ιουνίου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό τη φροντίδα της μητέρας του Ντεπάζ.

