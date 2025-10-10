Τηλεθεατής κέρδισε αυτοκίνητο και απειλούσε τον Γιώργο Λιάγκα πως θα καλέσει την αστυνομία (vid)

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η σημερινή εκπομπή του Πρωινού στον ΑΝΤ1, όταν ο Γιώργος Λιάγκας προσπάθησε να επικοινωνήσει ζωντανά με τον τυχερό τηλεθεατή που κέρδισε ένα αυτοκίνητο κι εκείνος τον απείλησε πως θα καλέσει την αστυνομία.

Λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους του Πρωινού στον ΑΝΤ1, ο Γιώργος Λιάγκας κάλεσε τον τυχερό τηλεθεατή από την Καβάλα για να του ανακοινώσει ότι κέρδισε το αυτοκίνητο που κληρωνόταν.

Χωρίς να του αποκαλύψει την ταυτότητά του, ο παρουσιαστής τον ρώτησε αρχικά: «Τι κάνεις; Πού σε πετυχαίνω; Αυτοκίνητο έχεις;». Ωστόσο, ο άνδρας στην άλλη άκρη της γραμμής φάνηκε καχύποπτος και απαντούσε επίμονα: «Ποιος είναι; Ποιος μιλάει;».

Παρά τις προσπάθειες του Λιάγκα να του εξηγήσει, πάντα με μυστικότητα όμως, εκείνος δεν πείστηκε και νομίζοντας ότι πρόκειται για φάρσα, προειδοποίησε ότι θα καλέσει την αστυνομία, πριν κλείσει το τηλέφωνο.

Το «έσωσε» την τρίτη φορά ο Γιώργος Λιάγκας: Τα έχασε ο νικητής με την ανακοίνωση του δώρου

Η παραγωγή δεν τα παράτησε και κάλεσε ξανά τον Νίκο, με τη δεύτερη θέση να προωθείται. Την τρίτη και καλύτερη το σήκωσε: «Λοιπόν, ακούω», είπε. Ο Γιώργος Λιάγκας πιο ευθύς αυτή τη φορά του ανακοίνωσε τα ευχάριστα: «Είμαι ο Γιώργος Λιάγκας και κέρδισες ένα αυτοκίνητο 20.000 ευρώ».

«Τώρα αλήθεια λέτε; Είμαι από την Καβάλα. Χίλια συγγνώμη, απλά είμαι σε πολύ περίεργη φάση γιατί είχα έναν άρρωστο στο σπίτι. Είμαι 42 ετών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε συγκινημένος.

