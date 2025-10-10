Κέρδισε 120 εκατομμύρια στο Eurojackpot και εξαφανίστηκε για δύο εβδομάδες χωρίς τα κέρδη: Ο απίθανος λόγος

Ένας άνδρας από το Βερολίνο κέρδισε 120 εκατομμύρια ευρώ στο Eurojackpot, αλλά δεν έσπευσε να τα διεκδικήσει άμεσα. Η στάση του αποκαλύπτει μια απρόσμενη ιστορία ψυχραιμίας και αξιών απέναντι στην... ξαφνική τύχη.

Ένας κάτοικος του Βερολίνου έγινε ξαφνικά εκατομμυριούχος, όταν το δελτίο του Eurojackpot αποδείχθηκε «χρυσό», χαρίζοντάς του το αστρονομικό ποσό των 120 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, αντί να σπεύσει να παραλάβει το έπαθλό του, ο νικητής έκανε κάτι απρόσμενο: εξαφανίστηκε για δύο ολόκληρες εβδομάδες.

Ένα ήσυχο σοκ

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της λαχειοφόρου αγοράς, ο άνδρας εξήγησε πως δεν ένιωσε καμία βιασύνη να εισπράξει τα χρήματα. Προτίμησε να μείνει μόνος με τη σκέψη της απροσδόκητης αλλαγής που μόλις είχε συμβεί στη ζωή του, να κατανοήσει το μέγεθος της τύχης του και να αποφασίσει με ψυχραιμία τα επόμενα βήματά του.

Στις 7 Οκτωβρίου παρουσιάστηκε τελικά στα κεντρικά γραφεία του Eurojackpot, όπου παρέμεινε για σχεδόν μία ώρα. Οι υπεύθυνοι περιέγραψαν τη στάση του ως «ήρεμη και γαλήνια». Μετά την επιβεβαίωση των αριθμών 7, 18, 31, 32, 33 και των Euro 10 και 11, η «νίκη» του κατοχυρώθηκε επίσημα.

Ο εκατομμυριούχος που δεν ήθελε να βιαστεί

Ο εκπρόσωπος του οργανισμού τον χαρακτήρισε «πολύ συγκρατημένο άνθρωπο», τονίζοντας ότι απέφυγε κάθε αναφορά στα μελλοντικά του σχέδια ή στο πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει την περιουσία του. Παρά το μέγεθος του ποσού, το μόνο που ζήτησε ήταν να ολοκληρωθεί η διαδικασία με απόλυτη διακριτικότητα και ασφάλεια.

Τα χρήματα αναμένεται να μεταφερθούν στον λογαριασμό του μέσα στις επόμενες ημέρες, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

Από την αγωνία στην ανακούφιση

Κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων σιωπής, οι υπεύθυνοι του Eurojackpot πίστεψαν αρχικά πως ο τυχερός «παίκτης» ίσως δεν γνώριζε για τη νίκη του. Εξετάζονταν ακόμη και σχέδια για εκστρατεία αναζήτησης με αφίσες και διαφημίσεις στην περιοχή όπου αγοράστηκε το νικητήριο δελτίο, αξίας μόλις 19 ευρώ.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο κάτοχος είχε περιθώριο τριών ετών -έως την 1η Ιανουαρίου 2026- για να διεκδικήσει το ποσό. Ωστόσο, η επιλογή του να καθυστερήσει συνειδητά δείχνει έναν άνθρωπο που δεν παρασύρθηκε από την τρέλα των κερδών, αλλά προτίμησε να σταθεί με ψυχραιμία απέναντι σε μια ανατροπή που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Όχι μόνο τη δική του ζωή, αλλά και πολλών άλλων...

