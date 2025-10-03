Ανατριχιαστικό βίντεο: Influencer αναρρίχησης σε ζωντανή μετάδοση λίγο πριν την μοιραία πτώση του από βράχο

Ένας 23χρονος influencer αναρρίχησης σκοτώθηκε ενώ μετέδιδε ζωντανά την ανάβασή του στο El Capitan, τον διάσημο κάθετο βράχο στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι.

Τραγικό τέλος βρήκε ο Balin Miller, ο οποίος έπεσε από βράχο την Τετάρτη (1/10) κατά τη διάρκεια της αναρρίχησής του, όπως επιβεβαίωσε η μητέρα του, Jeanine Girard-Moorman, στο Associated Press.

Το El Capitan, όπου σκαρφάλωνε ο Miller, είναι από τα πιο εμβληματικά σημεία του πάρκου, που καλύπτει έκταση άνω των 1.000 τετραγωνικών μιλίων. Η γρανιτένια ορθοπλαγιά υψώνεται περίπου 3.000 πόδια και μόλις το 2017 κατακτήθηκε για πρώτη φορά με ελεύθερη σόλο αναρρίχηση.

«Σκαρφάλωνε από τότε που ήταν μικρό παιδί», είπε η μητέρα του. «Η καρδιά και η ψυχή του ήταν αφιερωμένες αποκλειστικά στην αναρρίχηση. Την αγαπούσε και δεν είχε ποτέ να κάνει με χρήματα ή φήμη».

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η συντετριμμένη μητέρα πρόσθεσε: «Με βαριά καρδιά πρέπει να σας πω ότι ο γιος μου, ο Balin Miller, πέθανε σήμερα σε δυστύχημα κατά την αναρρίχηση. Η καρδιά μου έχει σπάσει σε ένα εκατομμύριο κομμάτια. Δεν ξέρω πώς θα το ξεπεράσω. Τον αγαπώ τόσο πολύ. Θέλω να ξυπνήσω από αυτόν τον τρομερό εφιάλτη».

Είδαν την μοιραία πτώση live

Σοκαρισμένοι χρήστες του διαδικτύου που παρακολουθούσαν τη ζωντανή μετάδοση στο TikTok εξέφρασαν την αγωνία τους βλέποντας την πτώση του Miller σε πραγματικό χρόνο. Οι θεατές τον αποκαλούσαν «ο τύπος με τη πορτοκαλί σκηνή» χάρη στο χαρακτηριστικό του καταφύγιο κατά τη διάρκεια της διήμερης ανάβασής του.

Μια θαυμάστρια, που παρακολουθούσε το ταξίδι του επί τέσσερις μέρες, αποκάλυψε ότι ήταν online τη στιγμή του φρικτού δυστυχήματος: «Έφτασε στην κορυφή αλλά έπρεπε να ανακτήσει τις τσάντες του που είχαν κολλήσει σε έναν βράχο καθώς τις τραβούσε προς τα πάνω. Την ώρα που προσπαθούσε να τις πάρει, έπεσε στο κενό – όλα καταγράφηκαν στη ζωντανή μετάδοση», έγραψε η Michelle Derrick στο Facebook.

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι ερευνά το δυστύχημα και πως «οι φύλακες και τα σωστικά συνεργεία αντέδρασαν άμεσα».

Η επικίνδυνη μέθοδος του Miller

Δεν είναι σαφές τι ακριβώς πήγε στραβά, όμως ο μεγαλύτερος αδερφός του, Dylan Miller, είπε στο AP ότι ο Balin ανέβαινε μόνος με σχοινί σε διαδρομή 2.400 ποδιών. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιούσε σχοινί για προστασία, αλλά η μέθοδος αυτή εξακολουθεί να θεωρείται πολύ επικίνδυνη. Ο Dylan πρόσθεσε ότι ο αδερφός του είχε ολοκληρώσει την ανάβαση και πιθανότατα προσπαθούσε να ανεβάσει τον υπόλοιπο εξοπλισμό του όταν κατέβηκε στο άκρο του σχοινιού και έπεσε.

«Ένιωθε πιο ζωντανός όταν σκαρφάλωνε», είπε ο Dylan. «Είμαι ο μεγαλύτερος αδελφός του, αλλά εκείνος ήταν ο μέντοράς μου». Μεγάλωσε στην Αλάσκα σκαρφαλώνοντας μαζί με τον αδελφό του και τον πατέρα του, που ήταν επίσης αναρριχητής. Ο Miller έγινε σύντομα γνωστός αλπινιστής και τον Ιούνιο απέκτησε διεθνή φήμη καταφέρνοντας να ανέβει το Slovak Direct στο όρος McKinley, μια εξαιρετικά δύσκολη διαδρομή που του πήρε 56 ώρες.

Είχε επίσης σκαρφαλώσει στην Παταγονία και τα Καναδικά Βραχώδη Όρη, όπου έφτασε στην κορυφή μιας παγωμένης διαδρομής με το όνομα Reality Bath, κάτι που δεν είχε καταφέρει κανείς για 37 χρόνια, σύμφωνα με το περιοδικό Climbing. Η προσπάθεια διήρκεσε επτά μέρες.

«Έχει ζήσει ίσως τους πιο εντυπωσιακούς έξι μήνες αναρρίχησης από οποιονδήποτε μπορώ να σκεφτώ», είπε ο αλπινιστής Clint Helander στην εφημερίδα Anchorage Daily News.

Η δυσοίωνη πρόβλεψη

Στο βιογραφικό του στην ιστοσελίδα της εταιρείας, το οποίο περιέγραφε την παιδική του ηλικία και τα χόμπι του, υπήρχε μια πρόβλεψη σχεδόν δυσοίωνη: «Είτε ανοίγεις μια νέα διαδρομή είτε κατεβαίνεις στο σκοτάδι με σχοινί, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις και συχνά δεν έχεις την επιλογή να τα παρατήσεις. Όλοι πρέπει να βιώσουν τον πραγματικό φόβο και τον κίνδυνο κάποια στιγμή – κάτι που είναι εύκολο να συμβεί στα βουνά. Νομίζω ότι θα βοηθούσε πολλούς ανθρώπους να ανησυχούν λιγότερο για πιο ασήμαντα προβλήματα».