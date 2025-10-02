Τα πρώτα ζώα στη Γη: Νέα μελέτη δείχνει ποιοι ήταν οι αρχαίοι «πρωτοπόροι» της ζωής (vid)

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά τα ζώα είναι μια σχετικά πρόσφατη παρουσία στη Γη. Σύμφωνα με νέα μελέτη, τα σφουγγάρια εμφανίστηκαν πριν από 541 εκατομμύρια χρόνια, όντας πιθανώς τα πρώτα ζώα του πλανήτη.

Η Γη σχηματίστηκε πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, όμως η μικροβιακή ζωή εμφανίστηκε πολύ νωρίτερα από τα ζώα. Οι επιστήμονες εντόπισαν «χημικά απολιθώματα» που δείχνουν ότι τα σφουγγάρια έζησαν στον πλανήτη πριν από εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια, πολύ πριν εμφανιστούν πιο σύνθετοι οργανισμοί.

Οι ερευνητές μελέτησαν οργανικές ενώσεις γνωστές ως στερόλες C30, που βρίσκονται στις μεμβράνες πολύπλοκων οργανισμών. Οι ενώσεις αυτές συνδέονται με μια κατηγορία θαλάσσιων σφουγγαριών, τα δημοσφουγγάρια, δείχνοντας ότι αποτελούν τα πρώτα ζώα.

Ναι, είναι ζώα τα σφουγγάρια

Παρά την εμφάνισή τους, τα σφουγγάρια είναι ζώα, όχι φυτά ή μύκητες. Αποτελούνται από διαφορετικά κύτταρα που τρέφονται, αναπαράγονται και αντιδρούν στο περιβάλλον, χωρίς όμως να διαθέτουν νευρικό, κυκλοφορικό ή πεπτικό σύστημα.

Λίγο μετά την εμφάνιση των σφουγγαριών, η Γη γνώρισε την καμβριανή έκρηξη, μια ξαφνική περίοδο όπου αναπτύχθηκαν μαζικά πολύπλοκα ζώα και οικοσυστήματα. Ήταν η αρχή για τη ζωή όπως τη γνωρίζουμε σήμερα.

Τα νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν την έρευνα για τα σφουγγάρια

Η πρόσφατη μελέτη επιβεβαιώνει παλιότερες υποθέσεις. Αναλύοντας πετρώματα από Ομάν, Ινδία και Σιβηρία, οι επιστήμονες βρήκαν ξεκάθαρα ίχνη στερανίων που παραπέμπουν στα δημοσφουγγάρια. Επιπλέον, στο εργαστήριο κατάφεραν να αναπαράγουν τις ίδιες ενώσεις με ένζυμα των σφουγγαριών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Roger Summons από το MIT, τα στοιχεία συμφωνούν, δηλαδή επιβεβαιώνουν πως τα σφουγγάρια ήταν από τα πρώτα ζώα στη Γη και έθεσαν τα θεμέλια για την εξέλιξη της ζωικής ζωής στον πλανήτη.

