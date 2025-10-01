Ασύλληπτη τραγωδία: Κυνηγός σκότωσε 17χρονο γιατί τον πέρασε για σκίουρο

Ασύλληπτη τραγωδία στην Iowa: 17χρονος σκοτώθηκε από κυνηγό που τον πέρασε για σκίουρο. Συγκλονισμένη η κοινότητα – τι συνέβη πραγματικά;

Μια απίστευτη τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πολιτεία Iowa των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας 17χρονος μαθητής, ο Carson Ryan, έχασε τη ζωή του από λάθος πυροβολισμό κατά τη διάρκεια κυνηγιού. Σύμφωνα με τις αρχές, ο νεαρός είχε βγει για κυνήγι σκίουρων σε δασική περιοχή κοντά στην πόλη Brighton, όταν άλλος κυνηγός τον πέρασε κατά λάθος για ζώο και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Πέρασε τον 17χρονο για σκίουρο και πυροβόλησε

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, όταν ένας κυνηγός, ο οποίος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί δημόσια, παρατήρησε μια κίνηση ανάμεσα στα δέντρα και, χωρίς να επιβεβαιώσει τον στόχο του, πυροβόλησε πιστεύοντας ότι πρόκειται για σκίουρο.

Δυστυχώς, το άτομο που κινιόταν δεν ήταν κάποιο ζώο, αλλά ο 17χρονος Carson Ryan, ο οποίος χτυπήθηκε στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τη σφαίρα. Παρά τις προσπάθειες για άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο, ο νεαρός υπέκυψε στα τραύματά του λίγο αργότερα.

Οι αρχές μιλούν για τραγικό ατύχημα

Σύμφωνα με τον Captain Shawn Meier από το Iowa Department of Natural Resources (DNR), το περιστατικό εξετάζεται ως θανάσιμο ατύχημα κατά το κυνήγι. Όπως εξήγησε, περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως το φως του ήλιου, οι σκιές και η κίνηση των δέντρων, ίσως συνέβαλαν στο λάθος του κυνηγού. «Είναι σημαντικό οι κυνηγοί να είναι 100% σίγουροι για τον στόχο τους πριν τραβήξουν τη σκανδάλη. Τέτοια ατυχήματα δεν πρέπει να συμβαίνουν ποτέ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση ερευνάται από κοινού από το DNR και το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Washington, με τις αρχές να προσπαθούν να προσδιορίσουν αν υπήρξε παραβίαση των κανονισμών ασφαλείας στο κυνήγι.

Ποιος ήταν ο Carson Ryan

Ο Carson Ryan ήταν μαθητής στο Washington High School, ένας ταλαντούχος αθλητής και αγαπητός νέος, σύμφωνα με φίλους και καθηγητές του. Ήταν ιδιαίτερα δραστήριος στην ομάδα ποδοσφαίρου και στίβου του σχολείου του.

Η είδηση του θανάτου του έχει σκορπίσει θλίψη στην τοπική κοινωνία, με δεκάδες αφιερώματα να δημοσιεύονται στα social media. «Ο Carson ήταν ένα φως στη ζωή όλων μας. Η καλοσύνη, το χιούμορ και το πνεύμα του άγγιξαν κάθε άνθρωπο που γνώρισε», ανέφερε φίλος της οικογένειας.

Στήριξη στην οικογένεια – Εκστρατεία στο GoFundMe

Μια καμπάνια συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe έχει ήδη ξεκινήσει για να στηρίξει τη μητέρα του Carson, Heidi, καλύπτοντας τα έξοδα της κηδείας και της ψυχολογικής υποστήριξης.

Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 53.000 δολάρια, ενώ ο στόχος είναι τα 70.000. Η συγκινητική περιγραφή στην πλατφόρμα αναφέρει: «Η Heidi ζει τον χειρότερο εφιάλτη κάθε γονέα. Ο Carson έφυγε άδικα και απροσδόκητα. Οι δωρεές θα βοηθήσουν να σηκώσει αυτό το τεράστιο βάρος και να βρει λίγη ανακούφιση.»

