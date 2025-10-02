Η τεχνητή νοημοσύνη δημιούργησε και ηθοποιό: «Στόχος μας να γίνει η νέα Σκάρλετ Γιόχανσον» (vid)

Η Τίλι Νόργουντ, μια νεαρή ηθοποιός που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των ανθρώπινων ηθοποιών που την βλέπουν ως απειλή, έχει τη δυνατότητα να γίνει παγκόσμιο αστέρι, τουλάχιστον σύμφωνα με τη δημιουργό της.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει εισβάλει σιγά σιγά σε σχεδόν κάθε τομέα της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας και αν χρειάζεστε περισσότερες αποδείξεις για το ότι κανένα επάγγελμα δεν είναι πραγματικά ασφαλές, οι ηθοποιοί που δημιουργούνται από αυτήν ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπινους ομολόγους τους.

Το στούντιο ταλέντων τεχνητής νοημοσύνης Xicoia προκάλεσε διαμάχη όταν άρχισε να προωθεί το εντυπωσιακό του δημιούργημα, μια ηθοποιό που δημιουργείται από την Τεχνητή Νοημοσύνη, ονόματι Tilly Norwood, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η Xicoia, που ιδρύθηκε από την Ολλανδή τεχνολόγο Emily Van der Velden ως μέρος της εταιρείας της Particle 6 Productions, ειδικεύεται στα ταλέντα υποκριτικής και η Tilly είναι το πρώτο μεγάλο έργο της νεοσύστατης επιχείρησης.

Στόχος της AI ηθοποιού: «Να γίνει η νέα Σκάρλετ Γιόχανσον»

Οι πράκτορες ταλέντων του Χόλιγουντ φέρονται να «κρυφοκοιτάζουν» τη Norwood για εκπροσώπηση και η Van der Velden πιστεύει ότι η ηθοποιός θα μπορούσε μια μέρα να γίνει τόσο μεγάλη όσο η Scarlett Johansson.

«Θέλουμε η Τίλι να γίνει η επόμενη Σκάρλετ Γιόχανσον ή Νάταλι Πόρτμαν, αυτός είναι ο στόχος μας», δήλωσε η Van der Velden στο Broadcast International. Και πρόσθεσε: «Οι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι η δημιουργικότητά τους δεν χρειάζεται να περιορίζεται από έναν προϋπολογισμό».

Η Xicoia σιγά σιγά ενισχύει την παρουσία της Tilly Norwood στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο της σε διαφορετικά μοτίβα, από σενάρια θρίλερ με χαμηλό φωτισμό μέχρι ρομαντικά σκηνικά, για να επιδείξει την ευελιξία της και τα στούντιο προφανώς έχουν αρχίσει να εξετάζουν την πιθανότητα συνεργασίας. Οι ανθρώπινοι ηθοποιοί προφανώς δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη.

Περιττό να πούμε πως διαθέτει και δικό της λογαριασμό στο Instagram

Έντονες αντιδράσεις απ' την ένωση ηθοποιών: «Το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, είναι ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή που εκπαιδεύτηκε με βάση το έργο αμέτρητων επαγγελματιών ερμηνευτών, χωρίς άδεια ή αποζημίωση», έγραψε σε ανακοίνωσή της η ένωση ηθοποιών SAG-AFTRA.

«Δεν έχει καμία εμπειρία ζωής από την οποία να αντλήσει, κανένα συναίσθημα και από ό,τι έχουμε δει, το κοινό δεν ενδιαφέρεται να παρακολουθεί περιεχόμενο που δημιουργείται από υπολογιστή, αποκομμένο από την ανθρώπινη εμπειρία. Δεν λύνει κανένα "πρόβλημα", σε αντίθεση, δημιουργεί το πρόβλημα της χρήσης κλεμμένων παραστάσεων για να θέσει τους ηθοποιούς εκτός εργασίας, βάζοντας σε κίνδυνο τα μέσα διαβίωσης των ερμηνευτών και υποτιμώντας την ανθρώπινη τέχνη».

Ηθοποιός και η ίδια, η Emily Van der Velden προσπάθησε να καθησυχάσει τους συναδέλφους της ηθοποιούς λέγοντας ότι βλέπει «την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι ως αντικατάσταση των ανθρώπων, αλλά ως ένα νέο εργαλείο, ένα νέο πινέλο», που ανοίγει νέες δυνατότητες. Ωστόσο, σε μια ανάρτηση στο LinkedIn, είπε επίσης: «Το κοινό ενδιαφέρεται για την ιστορία, όχι για το αν ο σταρ έχει σφυγμό. Η Tilly ήδη προσελκύει το ενδιαφέρον από πρακτορεία ταλέντων και θαυμαστές. Η εποχή των συνθετικών ηθοποιών δεν "έρχεται", είναι εδώ».

