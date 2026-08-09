Κορυφώνεται η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου: «Στο κόκκινο» λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδοί

Γεμάτα πλοία για Κυκλάδες και Κρήτη και 100% πληρότητα στα λεωφορεία.

Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με τους τελευταίους εκδρομείς να εγκαταλείπουν μαζικά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

Η κίνηση καταγράφεται ιδιαίτερα αυξημένη σε όλα τα βασικά δίκτυα μεταφορών, με το δεύτερο μεγάλο κύμα αναχωρήσεων να γεμίζει ασφυκτικά τα λιμάνια, τους σταθμούς των υπεραστικών λεωφορείων και τις εθνικές οδούς.

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