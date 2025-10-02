Το κινεζικό «τέρας» κατοικιών στην Κίνα: Η πολυκατοικία που στεγάζει 20.000 ανθρώπους και μοιάζει με ολόκληρη πόλη (vid)

Στην Κίνα βρίσκεται το μεγαλύτερο συγκρότημα κατοικιών στον κόσμο, με πάνω από 20.000 κατοίκους σε ένα μόνο κτίριο.

Αν πιστεύατε ότι το κτίριό σας στη Νέα Υόρκη έχει πολλούς ενοίκους, ξανασκεφτείτε το, αφού ένα κτίριο στην Κίνα φιλοξενεί περίπου 20.000 ανθρώπους, μετατρέποντάς το σε μια μικρή πόλη από μόνο του.

Το κτίριο για το οποίο πρόκειται είναι το Regent International Apartment Complex, που βρίσκεται στο Qianjiang Century City, την κεντρική επιχειρηματική περιοχή του Χανγκζού. Το συγκρότημα, που έχει και σχήμα S, φτάνει τα 206 μέτρα ύψος, διαθέτει 5.000 διαμερίσματα και προσφέρει 260.000 τετραγωνικά μέτρα χώρου.

Μια ολόκληρη πόλη μέσα σε ένα κτίριο

Δεν πρόκειται, όμως, μόνο για διαμερίσματα. Στο κτίριο υπάρχει χώρος για να ζει, να εργάζεται και να κοινωνικοποιείται κανείς, πράγμα που σημαίνει ότι θεωρητικά οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να φύγουν ποτέ απ' αυτό.

Ανάλογα με το πού μένει κανείς, βρίσκει εγκαταστάσεις που θυμίζουν μια μικρή πόλη. Τεράστια αίθουσα εστίασης, κουρεία, nail salons, σούπερ μάρκετ, πισίνες και internet café. Το κτίριο έχει γίνει viral στα social media χάρη σε βίντεο στο TikTok που παρουσιάζουν τις εγκαταστάσεις του, με το μέγεθός του να εντυπωσιάζει περισσότερο από καθετί άλλο.

Σε βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok, η απεραντοσύνη του κτιρίου αποτυπώνεται με εντυπωσιακά πλάνα drone.

Από σχέδιο ξενοδοχείου έξι αστέρων σε... φοιτητικό hotspot

Όταν σχεδιάστηκε από την Alicia Loo, αρχιτέκτονα του δεύτερου επτάστερου ξενοδοχείου στον κόσμο, το Marina Bay Sands της Σιγκαπούρης, προοριζόταν για εξαστερό ξενοδοχείο.

Σήμερα όμως λειτουργεί ως τεράστιο κτίριο κατοικιών με χιλιάδες διαμερίσματα και δεκάδες χιλιάδες κατοίκους. Τα κομψά διαμερίσματα είναι δημοφιλή ανάμεσα σε φοιτητές, αποφοίτους και νέους επαγγελματίες.

Τιμές ενοικίων

Κι αν αναρωτιέστε για το κόστος, τα μικρά διαμερίσματα χωρίς παράθυρα νοικιάζονται περίπου για 1.500 γουάν τον μήνα (περίπου 210 δολάρια).

Τα μεγαλύτερα διαμερίσματα με μπαλκόνι φτάνουν τα 4.000 γουάν (570 δολάρια), που παραμένει σημαντικά φθηνότερο από τη Νέα Υόρκη, όπου το μέσο μηνιαίο ενοίκιο ξεπερνά τα 4.000 δολάρια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ