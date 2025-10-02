«Καλοί Σαμαρίτες» πήδηξαν σε ηλεκτροφόρες ράγες τρένου για να βρουν κινητό γυναίκας, αλλά το έκλεψαν (vid)

Γυναίκα έχασε το κινητό της στις γραμμές τρένου στο Λονδίνο και μια ομάδα νεαρών προσφέρθηκε να βοηθήσει, μόνο για να το κλέψει και να εξαφανιστεί.

Ομάδα «καλών Σαμαρειτών» μπήκε για να «βοηθήσει» μια γυναίκα της οποία το κινητό έπεσε στις γραμμές του τρένου. Οι νεαροί όντως το βρήκαν, αλλά αντί να το επιστρέψουν πίσω, το έκλεψαν.

Πλάνα που καταγράφηκαν στον σταθμό Ilford του Λονδίνου στις 30 Σεπτεμβρίου δείχνουν τη γυναίκα να ζητά βοήθεια αφού το τηλέφωνο της έπεσε από το χέρι στις ηλεκτροφόρες ράγες. Οι δύο νεαροί στην αποβάθρα φαίνονται να σταματούν και να κοιτούν το χαμένο κινητό, πριν κατέβουν στην άκρη των γραμμών και το πιάσουν.

Περαστικοί ακούγονται να εκφράζουν ανησυχία για τους καλοθελητές που πήδηξαν στις γραμμές, πριν εκείνοι ανέβουν ξανά στην αποβάθρα: «Δεν καταλαβαίνουν ότι είναι ηλεκτροφόρες;», ακούγεται μια γυναίκα να λέει. «Τι στο… κάνει;» Η γυναίκα πλησιάζει τους νεαρούς, όμως αντί να της το παραδώσουν, απλώς απομακρύνονται.

Αντιπαράθεση με το προσωπικό του σταθμού

Οι δύο νεαροί στη συνέχεια συναντώνται με υπαλλήλους του σταθμού, που προσπαθούν να τους εμποδίσουν να φύγουν, ενώ η γυναίκα φαίνεται να τους ζητά να επιστρέψουν τη συσκευή. Την ώρα που δύο υπάλληλοι τους έχουν μπλοκάρει, ο νεαρός που κρατούσε το τηλέφωνο ξαφνικά το πετάει πάνω από τον φράχτη σε φίλους που περίμεναν, οι οποίοι τρέχουν να εξαφανιστούν.

Η γυναίκα κυνηγά τους δράστες, αλλά εκείνοι είχαν ήδη φύγει. Κάποιος περαστικός ακούγεται σοκαρισμένος να λέει: «Είναι το τηλέφωνό της που έχουν; Έκαναν όλο αυτό για ένα τηλέφωνο;» κι ένας υπάλληλος με πορτοκαλί γιλέκο προσπάθησε επίσης να κυνηγήσει τους κλέφτες. Δεν είναι γνωστό αν το τηλέφωνο βρέθηκε.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών δήλωσε: «Αξιωματικοί ειδοποιήθηκαν γύρω στις 6.40 μ.μ. τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου μετά από αναφορές ότι μια γυναίκα είχε το τηλέφωνό της κλεμμένο στον σταθμό Ilford. Μια ομάδα νεαρών έπεσε πάνω στο θύμα, με αποτέλεσμα να της πέσει το τηλέφωνο στις γραμμές. Ένας από αυτούς το ανέσυρε και στη συνέχεια έφυγαν τρέχοντας.

Οι αξιωματικοί γνωρίζουν το βίντεο του περιστατικού που κυκλοφορεί διαδικτυακά και η έρευνα συνεχίζεται. Όποιος είδε το περιστατικό ή έχει πληροφορίες μπορεί να στείλει μήνυμα στο BTP στο 61016 με την αναφορά 22 September».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ