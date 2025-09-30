Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στην Ιταλία: Σκότωσε τη γυναίκα του με πέτρα, νεκρός ο γιος, τραυματίας η κόρη

Σοκ στην Ιταλία από την υπόθεση του Σαλβατόρε Οκόνε, που φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του με πέτρα. Ο δεκαεξάχρονος γιος βρέθηκε νεκρός και η κόρη τραυματισμένη.

Μια σοκαριστική οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Ιταλία. Ο 58χρονος Σαλβατόρε Οκόνε φέρεται να δολοφόνησε τη σύζυγό του, Ελίζα Πολτσίνο, 48 ετών, χτυπώντας την με πέτρα στο κεφάλι. Το ζευγάρι ζούσε κοντά στο Μπενεβέντο της Καμπανίας και είχε τρία παιδιά.

Μετά από πολύωρες έρευνες, οι καραμπινιέρι εντόπισαν τον φερόμενο δράστη σε Ι.Χ. σε περιοχή πάνω από 100 χιλιόμετρα μακριά από την κωμόπολη που διέμενε.

Μέσα στο όχημα, βρέθηκε νεκρός ο δεκαεξάχρονος γιος του ζευγαριού, ενώ η δεκαεπτάχρονη κόρη του φέρει σοβαρά τραύματα. Ο μεγαλύτερος γιος, ενήλικας, δεν ζούσε πλέον στο πατρικό σπίτι.

Ο Οκόνε ανακρίνεται από τις αρχές, ώστε να βρεθεί άκρη στην υπόθεση. Τόσο για το τι τον οδήγησε να αφαιρέσει τη ζωή της συζύγου του, όσο και για τον θάνατο του γιού τους.

Οι γείτονες δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί εντάσεις στην οικογένεια και ανέφεραν πως ο άνδρας αντιμετώπιζε πρόσφατα προβλήματα κατάθλιψης.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία. Το ζευγάρι θα γιόρταζε στις 19 Οκτωβρίου, στην τοπική καθολική ενορία, τα εικοσιπέντε χρόνια γάμου τους.

