«Δεν άντεχα άλλον οργασμό»: Η Νικόλ Κίντμαν μιλά για το Babygirl

Η Νικόλ Κίντμαν αποκάλυψε ότι στα γυρίσματα της ταινίας Babygirl αναγκάστηκε να ζητήσει διάλειμμα, καθώς κουράστηκε από τις επαναλαμβανόμενες ερωτικές σκηνές.

Η 58χρονη σταρ, σε συνέντευξή της στην The Sun, εξήγησε ότι σε κάποια στιγμή ένιωσε εξάντληση: «Υπήρχαν φορές που έλεγα: “Δεν θέλω πια να έχω οργασμό. Μην με αγγίζεις, το μισώ. Δεν με νοιάζει αν δεν με ακουμπήσουν ποτέ ξανά στη ζωή μου”».

Στο ερωτικό θρίλερ της Halina Reijn, η Κίντμαν υποδύεται μια ισχυρή CEO που «μπλέκει» σε σχέση με έναν νεότερο ασκούμενο (Harris Dickinson), ενώ ο γάμος της με τον Αντόνιο Μπαντέρας καταρρέει. Η ταινία περιλαμβάνει αρκετές τολμηρές σκηνές, οι οποίες, όπως παραδέχτηκε η ηθοποιός, την έφεραν στα όριά της.

Παρά τη δυσκολία, η ίδια τόνισε ότι δεν μετάνιωσε: «Πάντα αναζητώ σημεία που δεν έχω εξερευνήσει ποτέ ως ηθοποιός. Αυτό ήταν κάτι εντελώς νέο για μένα».

Η αποκάλυψη αυτή επανέρχεται στην επικαιρότητα λίγες εβδομάδες μετά τον χωρισμό της από τον Κιθ Έρμπαν, έπειτα από 19 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με το BBC και το TMZ, το ζευγάρι ζει χωριστά από το καλοκαίρι, εξαιτίας των πιεστικών επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Οι θαυμαστές αναζήτησαν ξανά παλαιότερες δηλώσεις τους, αλλά και μια αμήχανη συνέντευξη όπου ο Έρμπαν αποχώρησε όταν ρωτήθηκε για τις ερωτικές σκηνές της Κίντμαν. Η ίδια, πάντως, είχε πει ότι εκείνος κατανοεί πλήρως τη δουλειά της: «Είναι καλλιτέχνης και ξέρει τι σημαίνει αυτό».

