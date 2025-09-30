Ελέγξτε τα συρτάρια σας: Πέντε παλιά κινητά που σήμερα αξίζουν μια μικρή περιουσία

Ξεσκονίστε τα συρτάρια σας! Vintage κινητά όπως η Nokia 8110, η Motorola DynaTAC και το πρώτο iPhone μπορούν να φτάσουν χιλιάδες ευρώ αν είναι σε καλή κατάσταση ή στην αρχική τους συσκευασία.

Αν νομίζετε ότι τα ξεχασμένα κινητά σας δεν έχουν καμία αξία, ίσως χρειαστεί να ξανακοιτάξετε στα συρτάρια. Μοντέλα της δεκαετίας του ’80, του ’90 ή ακόμη και του 2000 έχουν μετατραπεί σε συλλεκτικά κομμάτια, με τιμές που ξεπερνούν κατά πολύ την αρχική τους αξία.

Σύμφωνα με το σουηδικό τεχνολογικό site Teksajten, ορισμένα ιστορικά μοντέλα της Motorola, της Nokia αλλά και το πρώτο iPhone έχουν αποκτήσει μεγάλη ζήτηση στις δημοπρασίες, ιδιαίτερα όταν παραμένουν στην αρχική τους συσκευασία.

Motorola DynaTAC 8000x

Το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο κινητό τηλέφωνο (1983), με βάρος ενός κιλού, θεωρείται πλέον κομμάτι-σταθμός. Στην αγορά συλλεκτών μπορεί να φτάσει περίπου τα 8.400 ευρώ, ενώ σε αψεγάδιαστη κατάσταση με το κουτί του, η τιμή αγγίζει τις 125.000 ευρώ.

iPhone 2G

Το κινητό που το 2007 έφερε την επανάσταση των smartphones. Ένα μεταχειρισμένο μοντέλο κοστίζει γύρω στα 140 ευρώ, αλλά ένα σφραγισμένο φτάνει έως και 2.000 ευρώ.

Nokia 8110 - «The Matrix Phone»

Το θρυλικό μοντέλο που έγινε γνωστό από την ταινία «Matrix» (1999). Με τη συσκευασία του, μπορεί να τριπλασιάσει την αρχική του τιμή.

Nokia 8800

Σύμβολο πολυτέλειας το 2005, εξακολουθεί να συγκεντρώνει ενδιαφέρον. Σε άριστη κατάσταση αγγίζει τα 800 ευρώ, ενώ η αποκλειστική έκδοση Sirocco μπορεί να ξεπεράσει τα 1.260 ευρώ.

Motorola 3200

Διάδοχος του DynaTAC, που κυκλοφόρησε το 1993. Σήμερα δεν πιάνει αστρονομικές τιμές, ωστόσο μπορεί να αποτιμηθεί έως 841 ευρώ αν παραμένει στο κουτί του.

Η αγορά των vintage κινητών έχει αποκτήσει δυναμική τα τελευταία χρόνια, καθώς η νοσταλγία συνδυάζεται με τη συλλεκτική αξία. Όπως φαίνεται, αυτό που κάποτε θεωρήθηκε ξεπερασμένο, σήμερα μπορεί να μετατραπεί σε σημαντική επένδυση.

