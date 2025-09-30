Ένας «Στρατηγός της Αστυνομίας»... μανούλα στις απάτες: Πώς έκαναν φτερά 300.000€

Ηλικιωμένο ζευγάρι στην Ιταλία έχασε τις οικονομίες μιας ζωής μετά από SMS-απάτη από υποτιθέμενο «Στρατηγό της Αστυνομίας». Πώς δρουν οι απατεώνες και τι συμβουλεύουν οι Αρχές.

Ένα απλό μήνυμα στο κινητό στάθηκε αρκετό για να κάνουν «φτερά» οι αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής. Στη Μπολόνια της Ιταλίας, ηλικιωμένο ζευγάρι έχασε σχεδόν 300.000 ευρώ, πέφτοντας θύματα καλοστημένης απάτης με δήθεν παρέμβαση της αστυνομίας.

Το μήνυμα που έλαβαν προειδοποιούσε για δήθεν παραβίαση στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ο σύζυγος, πανικόβλητος μήπως χάσει τα χρήματα, κάλεσε τον αριθμό που αναγραφόταν. Στην άλλη άκρη της γραμμής βρισκόταν ένας άνδρας που συστήθηκε ως «Στρατηγός Φαμπρίτσιο» και υποστήριξε πως είναι αξιωματικός της αστυνομίας.

Απάτη με... οδηγίες

Δίνοντας οδηγίες με πειστικό τρόπο, κατάφερε τον ηλικιωμένο να μεταφέρει τμηματικά το σύνολο των οικονομικών του σε έναν «ασφαλή» λογαριασμό. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν τρεις μεταφορές, συνολικού ύψους 290.000 ευρώ, πριν το ζευγάρι αντιληφθεί την παγίδα.

Η ζημιά ήταν ανεπανόρθωτη. Μέχρι να ειδοποιηθούν οι τράπεζες, τα χρήματα είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Δεν ήταν το μοναδικό περιστατικό. Την ίδια περίοδο, μια γυναίκα έλαβε παρόμοιο μήνυμα και, ακολουθώντας τις οδηγίες των απατεώνων, μετέφερε περίπου 9.500 ευρώ. Η δική της αντίδραση, όμως, ήταν άμεση: απευθύνθηκε στην αστυνομία λίγες ώρες αργότερα και, χάρη σε επείγουσα εισαγγελική εντολή, τα χρήματα δεσμεύτηκαν και επεστράφησαν.

Οι αρχές της Μπολόνια, σε ανακοίνωσή τους, τόνισαν ότι οι απατεώνες αξιοποιούν πλέον εξαιρετικά εξελιγμένες μεθόδους, ικανές να ξεγελάσουν ακόμα και έμπειρους χρήστες του διαδικτύου. «Η έγκαιρη ειδοποίηση των αρχών είναι καθοριστική», υπογραμμίζουν, «για να μπλοκαριστούν οι συναλλαγές και να περιοριστούν οι απώλειες».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ