Αδιανόητο βίντεο bullying: Ανήλικες βάζουν 13χρονη να τους φιλήσει τα πόδια

Περιστατικό bullying σε 13χρονη από ανήλικες καταγράφηκε σε γυμνάσιο της Πάτρας και έχει προκαλέσει σάλο.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο που έχει έρθει στη δημοσιότητα και καταγράφει το bullying που είχε δεχτεί πριν λίγες ημέρες μια 13χρονη έξω από Γυμνάσιο της Πάτρας από 4 ανήλικες, έχει προκαλέσει σάλο.

Τέσσερις ανήλικες ανάγκασαν ένα 13χρονο κορίτσι έξω από σχολείο, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια. Το βίντεο ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης συγγενικό πρόσωπο του κοριτσιού.

«Σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά»

Η θεία της 13χρονης που ανέβασε το βίντεο στο TikTok αναφέρει: «Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά στα σχολεία μας ο εκφοβισμός και η κακοποίηση. Το πρόβλημα του εκφοβισμού και της κακοποίησης λέμε συχνά ότι δεν ξεκινάει από τα παιδιά αλλά πολλές φορές από την οικογένεια και το περιβάλλον.



Εγώ λοιπόν θα πω δεν είναι σωστό να στοχοποιούμε πάντα τα παιδιά, τους καθηγητές ή τους γονείς τους, αλλά να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τα αίτια του φαινομένου σε άλλα επίπεδα της γενίκευσης της βίας, της γενικής δυσαρέσκειας, της αδικίας που επικρατεί, την καθυστέρηση της δικαιοσύνης, της έλλειψης της δικαιοσύνης, των αδικιών των ανισοτήτων που αυτά γεννούν την βία και όχι οι άνθρωποι μεμονωμένα.

Οι καθηγητές τις περισσότερες φορές κάνουν ότι μπορούν για να βοηθήσουν αλλά συχνά αντιμετωπίζουν περιορισμούς από το σύστημα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί αξίζει να νιώθει ασφαλές και υποστηριζόμενο πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα πιο υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδί», αναφέρει.

Την απείλησαν ότι θα την μαχαιρώσουν

Τα τέσσερα κορίτσια, όλα τους μαθήτριες Γυμνασίου, για ασήμαντη αφορμή εξύβρισαν την 13χρονη, ενώ την απείλησαν ότι θα τη μαχαιρώσουν. Οι ανήλικες συνελήφθησαν και κατηγορούνται για βία αλλά και παράνομη βιντεοσκόπηση, ενώ κατηγορούνται και γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Το σχολείο τους επέβαλε διήμερη αποβολή.

