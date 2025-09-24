Σάλος με την κυλιόμενη σκάλα του ΟΗΕ: Σταμάτησε την ώρα που ανέβαινε ο Τραμπ και αναζητούν τον υπεύθυνο (vid)

Ποιος σταμάτησε την κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ την ώρα που ανέβαινε ο πρόεδρος των HΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ;

Ένα απρόοπτο συνέβη στον Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όταν οι κυλιόμενες σκάλες του κτηρίου σταμάτησαν την ώρα που ανέβαινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ διαλεύκανε το μυστήριο γύρω από την εμπλοκή της κυλιόμενης σκάλας.

Ο Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε πως για το περιστατικό ευθύνεται πιθανότατα ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Αερικανό πρόεδρο, αφού ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας.

This is insane…



As Trump arrived to the UN, the escalator stopped working the moment he stepped on it.



Then the teleprompter stopped working the moment he got up to the podium to speak. pic.twitter.com/XBTgfr6zJ8 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) September 23, 2025

Ο Τραμπ παραπονέθηκε αστειευόμενος για το περιστατικό, κατά τη διάρκεια της χθεσινής ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο τηλεϋποβολέας (autocue) δεν λειτουργούσε σωστά.

«Δύο πράγματα αποκόμισα από τα Ηνωμένα Έθνη: μια χαλασμένη κυλιόμενη σκάλα και έναν χαλασμένο τηλεϋποβολέα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος προκαλώντας γέλια στο ακροατήριο.

When the escalator came to a sudden halt, Secret Service just looked around hoping someone would fix the problem.



That wasn’t supposed to happen and it turned Trump into a stationary target. Why did they not cover and evacuate him immediately? pic.twitter.com/Crtg2yPKbq September 23, 2025

Εκνευρισμός και απειλές για απολύσεις

Ωστόσο, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου αντέδρασε εκνευρισμένα. «Εάν κάποιος στα Ηνωμένα Έθνη σταμάτησε σκόπιμα την κυλιόμενη σκάλα την ώρα που ανέβαιναν ο Πρόεδρος και η Πρώτη Κυρία, πρέπει να απολυθεί και να διερευνηθεί αμέσως», έσπευσε να σχολιάσει η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ.

Επικαλούμενος τις ενδείξεις από την κεντρική μονάδα ελέγχου, ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ανέφερε ότι η κυλιόμενη σκάλα σταμάτησε απότομα επειδή ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας. Εξήγησε ότι ο εικονολήπτης που συνόδευε τον Τραμπ ανέβαινε ανάποδα στην κυλιόμενη σκάλα για να απαθανατίσει την άφιξη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ. Πιθανότατα, ο εικονολήπτης «ενεργοποίησε άθελά του τον μηχανισμό ασφαλείας» που έχει προβλεφθεί ακριβώς για να αποτρέπει εγκλωβισμούς ή τραυματισμούς, ανέφερε σε δελτίο Τύπου.

If someone at the UN intentionally stopped the escalator as the President and First Lady were stepping on, they need to be fired and investigated immediately.



The Times reported this on Sunday.👇 pic.twitter.com/NitsWbGYG0 September 23, 2025

Πρόβλημα και με τον τηλεϋποβολέα

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τηλεϋποβολέα κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε: «Μπορώ μόνο να πω ότι όποιος χειρίζεται αυτόν τον τηλεϋποβολέα θα βρει τον μπελά του».

Αξιωματούχος του ΟΗΕ δήλωσε όμως ότι ο Λευκός Οίκος ήταν υπεύθυνος για τον χειρισμό του υποβολέα. Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας Τραμπ, η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Αναλένα Μπέρμποκ τόνισε πως «οι τηλεϋποβολείς του ΟΗΕ λειτουργούν άψογα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ