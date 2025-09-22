Πέθανε ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» Γιώργος Σταυρόπουλος

Θλίψη στον χώρο της trash τηλεόρασης: Ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» έφυγε από τη ζωή. Η Πέπη Τσεσμελή τον αποχαιρετά με ένα μήνυμα που συγκινεί.

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυρόπουλος, γνωστός στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό ως «Μίστερ Εθνικά Μπούτια», μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της trash τηλεόρασης της δεκαετίας του ’90. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε όσους θυμούνται εκείνη την εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, που σημάδεψαν εκπομπές όπως το «Ερωτοδικείο» της Βίκυς Μιχαλονάκου.

Μαζί με τον «Εθνικό Σταρ», Ανδρέα Ευαγγελόπουλο, αποτέλεσαν ένα δίδυμο που συχνά προκαλούσε... θόρυβο και ατέλειωτες συζητήσεις με τους τηλεοπτικούς καβγάδες και τις εμφανίσεις τους, οι οποίες έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη του τηλεοπτικού κοινού.

Τα τελευταία χρόνια ο Σταυρόπουλος είχε αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, η είδηση του θανάτου του κινητοποίησε ανθρώπους που έζησαν από κοντά εκείνη την εποχή, με την Πέπη Τσεσμελή (γνωστή για τη χαρακτηριστική της... trash ατάκα «άλλο Πέπη κι άλλο πρέπει») να τον αποχαιρετά δημόσια.

Σε μήνυμά της, έγραψε: «Αντίο φίλε Γιώργο Σταυρόπουλε, με τα απίστευτα πόδια από όπου πήρες και το παρατσούκλι σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα με χαμόγελο, γιατί μας χάρισες ανεπανάληπτες στιγμές γέλιου. Ήσουν μια ψυχούλα, γεμάτη χαρά. Καλό ταξίδι στο φως».

Ο «Μίστερ Εθνικά Μπούτια» αφήνει πίσω του ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ιστορία της ελληνικής trash τηλεόρασης, ως μια περσόνα που, αν και αμφιλεγόμενη, έγινε σημείο αναφοράς μιας ολόκληρης εποχής.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ