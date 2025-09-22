Ασυνείδητος οδηγός τρέχει με 187 χλμ./ώρα στη Συγγρού και τον πιάνει το ραντάρ της Τροχαίας (vid)

Αδιανόητη ανευθυνότητα από οδηγό, καθώς η τροχαία τον έπιασε να πηγαίνει με 187 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Συγγρού, που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ/ώρα.

Οδηγός συνελήφθη στη Λεωφόρο Συγγρού, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 187 χλμ./ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο όριο είναι τα 90 χλμ./ώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. το τριήμερο 19–21 Σεπτεμβρίου, με στόχο την πρόληψη επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 101 οδηγοί καταγράφηκαν να κινούνται με υπερβολική ταχύτητα, ενώ 95 βρέθηκαν υπό την επήρεια αλκοόλ. Από αυτούς, 4 συνελήφθησαν, καθώς τα αποτελέσματα του αλκοτέστ έδειξαν τιμές άνω των 0,60 mg/l, όριο που συνιστά ποινικό αδίκημα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.011- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -95- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -4- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν -101- παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, ενώ επί της Λεωφ. Συγγρού εντοπίστηκε οδηγός να κινείται με 187 χλμ/ώρα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ