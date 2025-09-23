Βίντεο ντοκουμέντο: Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο επιτέθηκε σε ρεπόρτερ του Star

Η 62χρονη από τη Βοιωτία που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο δίπλα στο σπίτι της επιτέθηκε σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» όταν της ζήτησε να μιλήσει στην κάμερα.

Στη Βοιωτία έξω από το σπίτι της 62χρονης που είχε θάψει την μητέρα της σε στάβλο και λάμβανε κανονικά την σύνταξή της βρέθηκε το τηλεοπτικό συνεργείο της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» στο Star.

Η δημοσιογράφος Ευδοκία Μύτιλη βρισκόταν έξω από το σπίτι της 62χρονης για να καλύψει το ρεπορτάζ, μαζί με μία ακόμα ρεπόρτερ από τον ΑΝΤ1. Ωστόσο, όταν η γυναίκα έφτασε στο σπίτι της και είδε τα τηλεοπτικά συνεργεία, επιτέθηκε με άγριες διαθέσεις την ρεπόρτερ του Star.

Άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε

Έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά με μια λαβή έπιασε το χέρι της δημοσιογράφου, της άρπαξε το μικρόφωνο και το πέταξε με δύναμη στο έδαφος. Σε έξαλλη κατάσταση άρχισε να φωνάζει να μην της φέρνουν το μικρόφωνο κοντά στο στόμα της και διαμαρτυρήθηκε γιατί, όπως είπε της έκλειναν την είσοδο του σπιτιού της.

«Στο στόμα μου δεν θα το ξαναβάλεις! Ρώτησε με ότι θες από απόσταση! Στο στόμα μου; Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο; Με αφήσατε να ανοίξω την πόρτα; Σε παρακαλώ, ρωτήστε με ότι θέλετε από απόσταση», είπε και μετά την επίθεση η 62χρονη μπήκε στο σπίτι της και δεν ξαναβγήκε.

«Προσπάθησα ευγενικά»

Όπως είπε η δημοσιογράφος αιφνιδιάστηκε από την επίθεση της γυναίκας, ενώ δεν έκρυψε ότι τρόμαξε από το ξέσπασμα και τη συμπεριφορά της. «Με το που ήρθε μας έκανε αυτή την επίθεση. Σεβαστήκαμε το γεγονός ότι δεν ήθελε τα μικρόφωνο κοντά της και απομακρυνθήκαμε. Μας έκανε αυτή τη λεκτική επίθεση και εν συνεχεία άρπαξε το μικρόφωνο. Προσπάθησα όσο πιο ευγενικά μπορούσα να της πως ότι είμαστε σε ένα δημόσιο χώρο και αν θέλει να μας πει την δική της αλήθεια», είπε η ρεπόρτερ στη Ζήνα Κουτσελίνη.