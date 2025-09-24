Άνδρας στην Κίνα τράκαρε με πατίνι και κατέληξε με το κεφάλι… μέσα σε φανάρι (vid)

Άνδρας στην Κίνα έγινε viral αφού τράκαρε με πατίνι και παγιδεύτηκε με το κεφάλι σε φανάρι για 40 λεπτά – δείτε το απίστευτο βίντεο!

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη πρόσφατα στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας, όταν ένας νεαρός άνδρας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με ένα προσωρινό φανάρι κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα; Το κεφάλι του παγιδεύτηκε μέσα στο μεταλλικό κουτί του φωτεινού σηματοδότη, δημιουργώντας μια σκηνή που φάνηκε βγαλμένη από κωμική ταινία, αλλά στην πραγματικότητα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και την επέμβαση της πυροσβεστικής.

Επιχείρηση διάσωσης διάρκειας 40 λεπτών

Οι διασώστες χρειάστηκαν περίπου 40 λεπτά για να κόψουν το μέταλλο προσεκτικά και να απελευθερώσουν τον άνδρα χωρίς να τον τραυματίσουν. Η διαδικασία ήταν προσεκτική και χρονοβόρα, καθώς το φανάρι ήταν κατασκευασμένο από ανθεκτικό μέταλλο και ο νεαρός βρισκόταν σε δυσχερή θέση. Τελικά, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του.

Το ατύχημα δεν πέρασε απαρατήρητο από τα social media. Χιλιάδες χρήστες σχολίασαν την ασυνήθιστη σκηνή με χιούμορ, κάνοντας λογοπαίγνια. Ένας χρήστης έγραψε: «Μια πραγματική σύγκρουση… αλλά μόνο με ελαφρύ φως», ενώ άλλοι συνέκριναν τον οδηγό με τον Green Lantern. Κάποιοι μάλιστα τόνισαν ότι τέτοιο περιστατικό είναι «σπάνιο όσο το να κερδίσεις το Λόττο».

Το βίντεο και οι φωτογραφίες από το περιστατικό έγιναν viral στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες χρήστες να μοιράζονται την ιστορία και να σχολιάζουν την απίστευτη ατυχία του άτυχου οδηγού. Η ασυνήθιστη αυτή στιγμή έχει γίνει θέμα συζήτησης και στο διαδίκτυο, αποδεικνύοντας ότι μερικά ατυχήματα, όσο σοβαρά κι αν φαίνονται, μπορούν να μετατραπούν σε viral περιεχόμενο και να χαρίσουν γέλιο σε εκατομμύρια ανθρώπους.