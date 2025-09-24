Γιατί πρέπει να αφήνεις τη βαλίτσα σου μέσα στη μπανιέρα των ξενοδοχείων, σύμφωνα με τους ειδικούς

Οι ειδικοί στα ταξίδια ισχυρίζονται πως η μπανιέρα είναι το ασφαλέστερο σημείο για να ακουμπήσεις τη βαλίτσα σου σε ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να προστατευθείς από κοριούς και άλλα απρόσμενα “souvenirs”.

Έχεις φτάσει επιτέλους στο ξενοδοχείο μετά από ώρες πτήσης, αναμονές, βαβούρα και καθυστερήσεις. Το μόνο που θέλεις είναι να πετάξεις τα παπούτσια, να ξαπλώσεις στο κρεβάτι και να ξεκουραστείς. Ή έστω να ανοίξεις τη βαλίτσα και να αλλάξεις ρούχα. Αλλά... εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια!

Οι travel experts έχουν μια συμβουλή που ακούγεται περίεργη και σχεδόν αστεία: πριν κάνεις οτιδήποτε, βάλε τη βαλίτσα σου στη μπανιέρα. Ναι, σωστά διάβασες. Στη μπανιέρα. Όσο κι αν μοιάζει παράξενο, υπάρχει σοβαρός λόγος. Δεν έχει να κάνει με μικρόβια, ούτε με καθαριότητα. Έχει να κάνει με τον μεγαλύτερο εφιάλτη κάθε ταξιδιώτη: τους κοριούς. Και το μυστικό για να μη γυρίσεις σπίτι με… ανεπιθύμητους συνεπιβάτες, είναι να κρατήσεις τη βαλίτσα σου μακριά από υφάσματα και μοκέτες.

Οι κοριοί αγαπούν να κρύβονται σε στρώματα, καναπέδες, χαλιά και ντουλάπες – με άλλα λόγια, παντού όπου υπάρχει ύφασμα. Αν αφήσεις τη βαλίτσα σου εκεί, τους ανοίγεις κυριολεκτικά την πόρτα. Η μπανιέρα όμως (ή το ντους) είναι το πιο «ασφαλές» μέρος, γιατί καθαρίζεται συνεχώς, δεν έχει υφασμάτινες επιφάνειες και αποτελεί σημείο που τα έντομα δύσκολα φτάνουν.

Travel writers και ειδικοί, λοιπόν, συμβουλεύουν να το κάνεις με το που μπαίνεις στο δωμάτιο: πρώτα η βαλίτσα στη μπανιέρα, μετά έλεγχος στο κρεβάτι και τα έπιπλα, κι ύστερα… απόλαυσε τη διαμονή σου ήρεμος. Μάλιστα, κάποιοι αφήνουν ακόμα και σημείωμα στο housekeeping ώστε να μη μετακινηθεί η βαλίτσα τους σε ράφι ή σε μοκέτα.

Αν τώρα το δωμάτιο δεν έχει μπανιέρα, το ντους κάνει εξίσου καλά τη δουλειά. Πριν φύγεις από το ξενοδοχείο, έλεγξε και πάλι τη βαλίτσα σου. Λίγη προσοχή μπορεί να σου γλιτώσει πολλούς μπελάδες όταν επιστρέψεις σπίτι.