Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι γονείς στα κληρονομικά και γιατί δημιουργεί συγκρούσεις

Ο δικηγόρος κληρονομικών υποθέσεων, Abel Marín, προειδοποιεί για το «μεγάλο λάθος» που οδηγεί σε συγκρούσεις - Ποιες είναι οι νομικές συνέπειες.

Η διαχείριση της κληρονομιάς ενός οικογενειακού σπιτιού αποτελεί μία από τις πιο συχνές αιτίες έντασης και διενέξεων μεταξύ συγγενών. Οι διαφωνίες για το αν θα πωληθεί ή πώς θα μοιραστεί το ακίνητο συχνά οδηγούν σε αδιέξοδο και κατ' επέκταση σε διαφωνίες.

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο σε κληρονομικά ζητήματα δικηγόρο, Abel Marín, το να μοιράζεται η ιδιοκτησία ενός ακινήτου ανάμεσα σε αδέλφια ή άλλους συγγενείς αποτελεί «μεγάλο λάθος» και εν δυνάμει πηγή σοβαρών συγκρούσεων. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για μια κατάσταση, η οποία δημιουργεί περισσότερα προβλήματα απ’ όσα λύνει.

Γιατί προκύπτουν συγκρούσεις

Η πώληση ενός οικογενειακού σπιτιού απαιτεί τη συναίνεση όλων των ιδιοκτητών. Κανείς δεν μπορεί να πουλήσει μόνος του ολόκληρο το ακίνητο χωρίς την έγκριση των υπολοίπων. Ωστόσο, ένας κληρονόμος διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει το μερίδιό του σε τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες έχουν δικαίωμα να αγοράσουν το συγκεκριμένο ποσοστό μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη στιγμή που θα ενημερωθούν επισήμως.

Όπως υπογραμμίζει ο Marín, η πρακτική να αφήνεται από τους κληροδότες η κατοικία σε περισσότερους από έναν κληρονόμους, συχνά μετατρέπεται σε εστία αντιπαραθέσεων. Γι’ αυτό προτείνει στους γονείς να εξετάζουν προσεκτικά εναλλακτικές λύσεις πριν καταλήξουν σε μια τέτοια επιλογή, ώστε να αποφευχθούν μελλοντικές δικαστικές διαμάχες μέσα στην οικογένεια.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ