Intervision 2025: Ολοκληρώθηκε η «ρωσική Eurovision» στη Μόσχα: Ο νικητής και τα απρόοπτα (vid)

Ολοκληρώθηκε η Intervision 2025, η «ρωσική Eurovision», η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα και ανέδειξε μεγάλο νικητή τον Đức Phúc από το Βιετνάμ.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (20/9) ο πρώτος μουσικός διαγωνισμός Intervision, που πολλοί ήδη αποκαλούν «ρωσική Eurovision». Το φαντασμαγορικό σόου φιλοξενήθηκε στη Live Arena της Μόσχας και συγκέντρωσε στη σκηνή του καλλιτέχνες από 23 χώρες του κόσμου, προσφέροντας ένα πολυπολιτισμικό μουσικό θέαμα.

Τη λαμπερή βραδιά παρουσίασαν οι διάσημοι Ρώσοι καλλιτέχνες Alex Sparrow (Vorobyov), γνωστός από τη συμμετοχή του στη Eurovision του 2011, και η σοπράνο Aida Garifullina, ενώ την αγγλόφωνη μετάδοση είχαν αναλάβει ο Κινέζος παρουσιαστής Meng Lei και η Ινδή ηθοποιός και μοντέλο Stefy Patel. Το πρόγραμμα άνοιξαν οι Dima Bilan και Polina Gagarina, που έφεραν λίγη από την αίσθηση της «απαγορευμένης Eurovision», ενώ στη συνέχεια ακολούθησε χαιρετισμός μέσω βίντεο από τον ίδιο τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η παρέλαση των 23 συμμετοχών έγινε με τη βοήθεια επαυξημένης πραγματικότητας, όπου στην οθόνη εμφανίστηκαν παραδοσιακές φιγούρες κάθε χώρας.

Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόοπτα με την Ελληνοαυστραλή τραγουδίστρια Vassy, που θα εκπροσωπούσε τις ΗΠΑ να αποσύρεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ και ο Ρώσος εκπρόσωπος ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στη βαθμολογία, τονίζοντας: «Η μεγαλύτερη νίκη είναι να φιλοξενώ στη χώρα μου όλους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους». Έτσι, τελικά διαγωνίστηκαν 21 καλλιτέχνες.

Η σειρά εμφάνισης των χωρών είχε ως εξής:

Κούβα / Zulema Iglesias Salazar – Guaguancó Κιργιστάν / Trio Nomad – Jalgiz Saga Κίνα / Wáng Xī – Zài Lùshàng Αίγυπτος / Moustafa Saad – Ben Elbanat Κένυα / Sanaipei Tande – Flavour Καζακστάν / AMRE – Dala Tany ΗΑΕ / Saif Alali – Dawaa Lilsalam Βραζιλία / Luciano Calazans & Taís Nader – Pipoca Com Amor Τατζικιστάν / Farrukh Hasanov – Gori! Κατάρ / Dana Almeer – Huwa Dha Anta Μαδαγασκάρη / Denise & D-Lain – Tiako Hanjeky Σαουδική Αραβία / Zena Emad – Mojrad Ham Κολομβία / Nidia Góngora – En Los Manglares Αιθιοπία / Netsanet Sultan – Halaala Βενεζουέλα / Omar Acedo – La Fiesta de la Paz Σερβία / Slobodan Trkulja & Balkanopolis – Tri Ružice Νότια Αφρική / Mzansi Jikelele – Home Βιετνάμ / Đức Phúc – Phù Đổng Thiên Vương Λευκορωσία / Nastya Kravchenko – Motylek Ουζμπεκιστάν / Shohruh Mirzo Ganiev – Sensan Sevarim Ινδία / Rauhan Malik – Ishq

Ο μεγάλος νικητής της Intervision: Το περίεργο σύστημα ψηφοφορίας και ο τόπος διεξαγωγής

Το αποτέλεσμα κρίθηκε αποκλειστικά από την κριτική επιτροπή, που αποτελούνταν από 23 μέλη (ένα από κάθε χώρα). Το νέο σύστημα βαθμολογίας ήταν ιδιόμορφο. Οι κριτές έδιναν 29 βαθμούς στο αγαπημένο τους τραγούδι (αντί του κλασικού 12αριού), 25 στο επόμενο, έπειτα 22, 20, 18, 17 και ούτω καθεξής, μέχρι τον 1 βαθμό.

Στο τέλος της ψηφοφορίας, μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Đức Phúc από το Βιετνάμ, που συγκέντρωσε 422 πόντους. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το Κιργιστάν με 373 πόντους και στην τρίτη το Κατάρ με 369. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, οι καλλιτέχνες ανέβηκαν όλοι μαζί στη σκηνή και ερμήνευσαν, ο καθένας στη γλώσσα του, το τραγούδι «A Million Voices», με το οποίο η Polina Gagarina είχε κατακτήσει τη 2η θέση για τη Ρωσία στη Eurovision του 2015.

Παρότι κανονικά την επόμενη Intervision θα έπρεπε να φιλοξενήσει το Βιετνάμ, ανακοινώθηκε ότι το 2026 η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί τελικά στη Σαουδική Αραβία.

