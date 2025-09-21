Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει ο μέσος Έλληνας για να αγοράσει το νεο iPhone 17 Pro (vid)

Πρόσφατη έρευνα έδειξε πόσες εργάσιμες ημέρες χρειάζεται ένας μέσος πολίτης από διαφορετικές χώρες, για να αγοράσει το νέο iPhone 17 Pro, που κοστίζει $1.099.

Μελέτη αποκάλυψε πόσες ημέρες χρειάζεται να εργαστούν οι κάτοικοι διαφορετικών χωρών για να αγοράσουν το νέο iPhone 17 Pro των 256 GB, που κοστίζει $1.099.

Η πρόσφατη αυτή έρευνα υπολόγισε πόσες πλήρεις οκτάωρες βάρδιες εργασίες απαιτούνται, με βάση το κόστος λιανικής πώλησης του συγκεκριμένου iPhone και τον μέσο ημερήσιο μισθό σε κάθε χώρα.

Η κατάταξη των χωρών: Χαοτική διαφορά της κορυφής με τον... πάτο

Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκαν - ποιες άλλες - το Λουξεμβούργο και η Ελβετία, αφού οι κάτοικοι των συγκεκριμένων χωρών χρειάζονται μόλις τρεις ημέρες εργασίας για να κάνουν δικό τους το smartphone. Εν συνεχεία, ακολουθούν οι ΗΠΑ, το Βέλγιο, η Δανία, η Ολλανδία και η Νορβηγία, όπου η αγορά κοστίζει τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Στις χώρες μεσαίου εισοδήματος, η εικόνα φαίνεται διαφορετική. Για παράδειγμα, στην Ισπανία θα χρειαστούν 9 ημέρες, στην Τσεχία 12 και στην Πολωνία 17. Οι κάτοικοι της Πορτογαλίας θα πρέπει να εργάζονται 24 ημέρες, της Ουγγαρίας 27 και στη Χιλή 32.

Ταυτόχρονα, σε αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες, το κόστος της συσκευής είναι συγκρίσιμο με ένα μηνιαίο εισόδημα. Το υψηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στην Ινδία, όπου οι κάτοικοι της περιοχής χρειάζονται περίπου 160 εργάσιμες ημέρες. Στις Φιλιππίνες, η αγορά θα διαρκέσει 101 ημέρες, στο Βιετνάμ 99, στην Τουρκία 89 και στη Βραζιλία 77. Μιλάμε για χαοτική διαφορά με τις πρώτες θέσεις...

Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει κανείς στην Ελλάδα για να αποκτήσει το iPhone 17 Pro;

Στην Ελλάδα, για να αποκτήσει κανείς το νέο iPhone 17 Pro των 256 GB θα χρειαστεί να δουλέψει περίπου 20 ημέρες, με βάση τον μέσο καθαρό μισθό. Η χώρα μας έτσι τοποθετείται στη μεσαία κλίμακα της παγκόσμιας κατάταξης, κοντά στην Πορτογαλία και την Ουγγαρία, μακριά όμως από τις εύπορες οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης όπου αρκούν μόλις τρεις με τέσσερις ημέρες.

Αναλυτικά η κατάταξη των χωρών

Λουξεμβούργο 3

Ελβετία 3

ΗΠΑ 4

Βέλγιο 4

Δανία 4

Ολλανδία 4

Νορβηγία 4

Αυστραλία 5

Αυστρία 5

Φινλανδία 5

Ιρλανδία 5

Γερμανία 5

Καναδάς 5

Γαλλία 6

Σουηδία 6

Ηνωμένο Βασίλειο 7

Νέα Ζηλανδία 7

Σιγκαπούρη 8

Ιταλία 8

ΗΑΕ 8

Ισπανία 9

Τσεχία 12

Πολωνία 17

Ελλάδα 20

Πορτογαλία 24

Ουγγαρία 27

Χιλή 32

Μαλαισία 45

Ταϊλάνδη 61

Βραζιλία 77

Τουρκία 89

Βιετνάμ 99

Φιλιππίνες 101

Ινδία 160

