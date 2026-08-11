Έλληνας κάτοικος Κολομβίας: «Η θερμοκρασία ανέβηκε απότομα και αμέσως έγινε ο σεισμός»

Σοκάρουν τα όσα λέει Έλληνας κάτοικος της Κολομβίας αναφορικά με τον φονικό σεισμό ενώ σημειώνει χαρακτηριστικά πως ανέβηκε η θερμοκρασία και έπειτα ξεκίνησε η δόνηση.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ αρκετοί τραυματίστηκαν ή παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια κτιρίων που κατέρρευσαν, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή και σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βενεζουέλα και ο Ισημερινός.

Είναι ο ισχυρότερος σεισμός από το 1979 που έχει πλήξει την Κολομβία. Ο απολογισμός είναι τραγικός. Η λίστα των νεκρών φτάνει αυτή τη στιγμή στους 132. Πάνω από 500 είναι οι τραυματίες. Πάνω από 60 κτήρια κατέρρευσαν πλήρως.

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