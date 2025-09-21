Η απάντηση Τσιμιτσέλη στο σχόλιο του Ουγγαρέζου: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας» (vid)

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης απάντησε στο σχόλιο του Δημήτρη Ουγγαρέζου, περί φιλίας και παρουσίασης της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», λέγοντας πως «δεν θα του κάνει μαθήματα φιλίας».

Σκληρή απάντηση έδωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στον Δημήτρη Ουγγαρέζο, μετά το χθεσινό (20/9) σχόλιο του δεύτερου, όπου κι ανέφερε πως η φιλία τους δοκιμάστηκε όταν εξέφρασε την άποψή του ότι η παρουσίαση δημοσιογραφικής εκπομπής πρέπει να γίνεται από δημοσιογράφους και όχι από ηθοποιούς, ακόμη κι αν πρόκειται για φίλους του.

Ο Ουγγαρέζος δήλωσε ότι ο Τσιμιτσέλης ενοχλήθηκε από την κριτική του και του έστειλε μήνυμα, αλλά στη συνέχεια απέφυγε να απαντήσει ή να μιλήσει μαζί του, κάτι που δε συνάδει με τη συμπεριφορά ενός αληθινού φίλου.

Η καυστική απάντηση του Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Ουγγαρέζος»

Σε απάντηση των παραπάνω κατηγοριών, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης μίλησε στην κάμερα του «Ραντεβού το ΣΚ» και απάντησε στον Δημήτρη Ουγγαρέζο: «Δεν ξέρω, δεν πιστεύω στα unfollow. Αν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος με έχει κάνει unfollow δεν πειράζει, έτσι είναι η ζωή θα το αντέξω. Αν θέλω να πω κάτι στον Δημήτρη θα το πω στον ίδιο. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή του αλλά έχει δίκιο, είναι πολλά χρόνια στον χώρο οφείλω να εμπιστευτώ την κρίση του», ανέφερε αρχικά.

Ενώ κατέληξε: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, είναι η άποψη του πάμε παρακάτω. Όλοι μπορούμε να κάνουμε κριτική, αλλά μην μπλέκουμε τη φιλία σε αυτό. Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Δημήτρης Ουγγαρέζος για εμένα. Συμβαίνει κατά καιρούς να παρουσιάζουν εκπομπές ηθοποιοί και στο επάγγελμα του ηθοποιού έχουν έρθει τραγουδιστές και μοντέλα. Ο καθένας καλό είναι να στηρίζει και τον κλάδο του».

