Η «Χαμένη Πόλη» του Ατλαντικού σε βάθος 700 μέτρων που μπορεί να εξηγήσει την αρχή της ζωής

Οι λευκές καμινάδες που ανακαλύφθηκαν στα βάθη του Ατλαντικού Ωκεανού ενδέχεται να κρύβουν το μυστικό της ζωής.

Στη μέση του Ατλαντικού Ωκεανού, σε βάθος που ξεπερνά τα 700 μέτρα, κρύβεται ένα απόκοσμο υποθαλάσσιο τοπίο που έχει λάβει την ονομασία «Χαμένη Πόλη». Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό και μυστηριώδες συγκρότημα από ψηλές, λευκές καμινάδες ανθρακικού άλατος.

Όταν οι προβολείς των υποβρυχίων τις φωτίζουν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι του βυθού, οι σχηματισμοί αυτοί αναδίδουν μια συναρπαστική μπλε λάμψη. Ορισμένοι από αυτούς τους φυσικούς πύργους ξεπερνούν σε ύψος τα 60 μέτρα, θυμίζοντας τους επιβλητικούς ουρανοξύστες μιας βυθισμένης μητρόπολης.

Η ιδιαίτερη λειτουργεία του υποθαλάσσιου ηφαιστείου

Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο μέρος μοναδικό δεν είναι μόνο η εντυπωσιακή του εμφάνιση, αλλά ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Αντίθετα με τα κλασικά υποθαλάσσια ηφαίστεια που εκτοξεύουν μαύρο καπνό, στη «Χαμένη Πόλη» δεν υπάρχει κανένα ίχνος μάγματος.

Η θερμότητα αυτού του σπάνιου οικοσυστήματος δημιουργείται από τη συνεχή τριβή μεταξύ του αλμυρού νερού και των πετρωμάτων του μανδύα της Γης. Πρόκειται για έναν φυσικό χημικό κινητήρα που παραμένει ενεργός για περισσότερα από 100.000 χρόνια, θερμαίνοντας το νερό έως τους 40 βαθμούς Κελσίου ακριβώς στα σημεία από όπου διαφεύγουν τα ρευστά.

Μέσα από αυτό το «καυτό» μίγμα ευδοκιμούν ζωντανοί οργανισμοί

Αν και φαίνεται δύσκολο να πιστέψει κανείς πως η ζωή μπορεί να ευδοκιμήσει σε τόσο ακραίες συνθήκες, αυτή η γεωλογική σύγκρουση προκαλεί τη συνεχή απελευθέρωση μεθανίου και υδρογόνου.

Το μίγμα αυτό, κάθε άλλο παρά τοξικό, αποτελεί την ιδανική πηγή τροφής για ορισμένες μικροβιακές κοινότητες που έχουν μάθει να επιβιώνουν εντελώς χωρίς φως και με ελάχιστο οξυγόνο. Γύρω από αυτές τις καμινάδες αναπτύσσεται ένα πολύ ιδιαίτερο οικοσύστημα από μικρά οστρακόδερμα, σαλιγκάρια και χέλια, τα οποία αξιοποιούν αυτή τη θερμή όαση μέσα στα παγωμένα νερά του βυθού.

Η σύνδεση με το διάστημα και την προέλευση της ζωής

Πρόσφατα, μια επιστημονική αποστολή κατάφερε να πραγματοποιήσει γεώτρηση στον πυθμένα της θάλασσας σε μεγάλο βάθος, προκειμένου να μελετήσει αυτές τις χημικές αντιδράσεις από τη ρίζα τους.

Οι ερευνητές υποψιάζονται ότι αυτή η γωνιά του ωκεανού κρύβει θεμελιώδη στοιχεία για το πώς ενδέχεται να σχηματίστηκαν τα πρώτα κύτταρα στον πλανήτη μας. Αποδεικνύοντας ότι η ζωή μπορεί να αναπτυχθεί χωρίς να εξαρτάται από το ηλιακό φως, πολλοί βιολόγοι θέτουν πλέον ένα ερώτημα: «Θα μπορούσε να συμβαίνει ακριβώς το ίδιο κάτω από τους παγωμένους ωκεανούς μακρινών φεγγαριών, όπως η Ευρώπη ή ο Εγκέλαδος»;

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