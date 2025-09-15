Η Σίσσυ Χρηστίδου έβγαλε φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ στην Βαρκελώνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου απόλαυσε τις διακοπές της στη Βαρκελώνη με τους γιους της, φωτογραφήθηκε με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και γιόρτασε τα γενέθλιά της στην καταλανική πρωτεύουσα.

Μια ξεχωριστή απόδραση στη Βαρκελώνη απόλαυσε η Σίσσυ Χρηστίδου. Η γνωστή παρουσιάστρια ταξίδεψε στην καταλανική πρωτεύουσα μαζί με τους γιους της, συνδυάζοντας ξεκούραση και ποδόσφαιρο.

Η viral φωτογραφία με τον Λαμίν Γιαμάλ

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Βαρκελώνη, η Σίσσυ Χρηστίδου παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα Μπαρτσελόνα – Βαλένθια για τη La Liga, αν και ο νεαρός σταρ των «μπλαουγκράνα», Λαμίν Γιαμάλ, δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού. Ωστόσο, δεν αρνήθηκε να ποζάρει με την Ελληνίδα παρουσιάστρια, χαρίζοντάς της μία φωτογραφία που έγινε αμέσως viral.

Η ίδια ανάρτησε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, σχολιάζοντας με χιούμορ:

«Γιατί έχω ένα φίλο, που έχει ένα φίλο, που μεσολάβησε, για να βγει το παιδί που ήθελε μαζί μου μια φωτογραφία… Χαλάω εγώ χατήρι;»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες likes και σχόλια από θαυμαστές της, καθώς και από φίλους του ποδοσφαίρου που δεν περίμεναν να δουν τον Γιαμάλ δίπλα σε μια Ελληνίδα celebrity.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της, η Σίσσυ Χρηστίδου είχε έναν ακόμη λόγο για να γιορτάσει, αφού έκλεισε τα 45 της χρόνια. Την ημέρα των γενεθλίων της τη μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, ανεβάζοντας φωτογραφίες με τούρτα, κεράκια και τη χαρακτηριστική της ευγνωμοσύνη για όσα ζει.

