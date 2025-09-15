Μπάμπα Βάνγκα και Νοστράδαμος: Η κοινή καταστροφική προφητεία για την Ευρώπη το 2025

Η Μπάμπα Βάνγκα και ο Νοστράδαμος συμφωνούν σε μια ανησυχητική πρόβλεψη για το 2025, με συγκρούσεις στην Ευρώπη και αύξηση των γεωπολιτικών εντάσεων.

Η Βουλγάρα μάντισσα Μπάμπα Βάνγκα και ο Γάλλος αστρολόγος του 16ου αιώνα Νοστράδαμος φαίνεται να συμφωνούν σε μια ιδιαίτερα ανησυχητική πρόβλεψη για το 2025, η οποία όμως δεν έχει πραγματοποιηθεί και ας ελπίσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η Μπάμπα Βάνγκα, γνωστή για ορισμένες ακριβείς προβλέψεις όπως τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και την πανδημία COVID-19, είχε προβλέψει ότι φέτος θα ξεσπούσε πόλεμος στην Ευρώπη, σηματοδοτώντας την αρχή της «πτώσης της ανθρωπότητας».

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, η Ρωσία θα αποκτούσε σημαντική επιρροή, ενώ η Ευρώπη θα αντιμετώπιζε σοβαρές καταστροφές.

Παράλληλα, ο Νοστράδαμος είχε προβλέψει αύξηση των συγκρούσεων στην παγκόσμια πολιτική σκηνή και συγκεκριμένα αναφέρθηκε σε ενδεχόμενες συγκρούσεις γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο.

«Ο πόλεμος στην Ουρανία και η Πολωνία»

Οι τελευταίες εξελίξεις στην Ευρώπη, όπως η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και οι αμυντικές ενέργειες χωρών του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία που κατέρριψε ρωσικά drones, έχουν προσδώσει στους παρατηρητές μια αίσθηση ότι οι προβλέψεις τους δεν είναι εντελώς μακριά από την πραγματικότητα.

Η Πολωνία προειδοποίησε ότι η κατάσταση αποτελεί απειλή για την ασφάλεια των πολιτών της και ενεργοποίησε μέτρα συμβουλευτικού χαρακτήρα μέσω του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, παρότι οι προφητείες πρέπει να αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη, η ομοιότητα στις προβλέψεις δύο ιστορικών προσωπικοτήτων προκαλεί ανησυχία σε πολλούς πολίτες και παρατηρητές της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

