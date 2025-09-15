Αυτά είναι τα 6 χαρακτηριστικά που σε κάνουν πραγματικά κουλ, σύμφωνα με έρευνα

Το να είσαι πραγματικά κουλ δεν έχει να κάνει με στυλ ή εμφάνιση, αλλά πρόκειται για έναν μοναδικό συνδυασμό στοιχείων της προσωπικότητάς σου.

Οι περισσότεροι νομίζουμε ότι το να είσαι κουλ είναι θέμα στιλ, ατάκας ή μουσικών επιλογών. Λίγο τα σωστά αθλητικά παπούτσια, λίγη η αδιάφορη στάση, μερικές ποπ αναφορές την κατάλληλη στιγμή… και ορίστε, είσαι κουλ. Η πραγματικότητα, βέβαια, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και δεν το λέμε εμείς, αλλά η επιστήμη.

Μια πρόσφατη μελέτη που διεξήχθη σε 12 χώρες και σχεδόν 6.000 άτομα, η οποία δημοσιεύτηκε στο Journal of Experimental Psychology, κατέρριψε αυτή την απλοϊκή ιδέα. Το να είσαι κουλ δεν είναι θέμα μόδας, είναι θέμα προσωπικότητας. Οι ερευνητές, λοιπόν, ανακάλυψαν ότι υπάρχουν 6 χαρακτηριστικά προσωπικότητας που σχεδόν πάντα συναντώνται σε ανθρώπους που θεωρούνται «κουλ», η εξωστρέφεια, η απόλαυση της ζωής, η δύναμη, η νοητική ευελιξία, η αγάπη για το ρίσκο και η αυτονομία.

Με άλλα λόγια, οι πραγματικά κουλ άντρες και γυναίκες είναι δυναμικοί, περίεργοι, ανεξάρτητοι και ικανοί να σκέφτονται έξω από τα συνηθισμένα. Δημιουργούν τον δικό τους χώρο, εμπνέουν χωρίς να επιβάλλονται και κάνουν τη μοναδικότητά τους να φαίνεται φυσική.

Κι εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον. Το να είσαι κουλ δεν έχει καμία σχέση με το να είσαι καλός άνθρωπος. Η ευγένεια, η φροντίδα ή η συμμόρφωση στους κανόνες δεν φέρνουν το «χάρισμα» που αναγνωρίζουμε ως κουλ. Οι κουλ άνθρωποι τραβούν την προσοχή γιατί αμφισβητούν τους κανόνες, εμπνέουν αλλαγές και δημιουργούν κουλτούρα. Δεν ηγούνται γιατί πρέπει, αλλά γιατί η παρουσία τους σε κάνει να τους ακολουθήσεις, χωρίς να το καταλάβεις.

Αν τώρα αναρωτιέσαι αν μπορεί κανείς να μάθει να είναι κουλ, η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Δεν γίνεσαι πραγματικά κουλ με ένα εγχειρίδιο ή με αγορά κάποιοων ρούχων ή αξεσουάρ. Ωστόσο, μπορείς να καλλιεργήσεις την αυτονομία, την περιέργεια, τη διάθεση να πάρεις ρίσκα και το θάρρος να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου. Όλα αυτά συνεισφέρουν στο να ακτινοβολήσεις μια φυσική, αυθεντικά κουλ αύρα.