Το τραγούδι που αφιέρωσε η Βίσση στην Εθνική για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ (vid)

Την Εθνική Ομάδα τίμησε στη συναυλία της η Άννα Βίσση για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Η Άννα Βίσση έγραψε ξανά ιστορία το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, χαρίζοντας στο κοινό μια δεύτερη μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Το Παναθηναϊκό Στάδιο πλημμύρισε με χιλιάδες θεατές που αποθέωσαν την απόλυτη Ελληνίδα σταρ.

Η συναυλία της Άννας Βίσση άρχισε λίγο μετά την σπουδαία νίκη της Ελλάδας επί της Φινλανδίας που την χάρισε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Η τραγουδίστρια μάλιστα, έκανε μια συγκινητική αφιέρωση στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. «Μπράβο σας ρε παιδιά!» φώναξε από το μικρόφωνο.

Το τραγούδι που αφιέρωσε η Βίσση στην Εθνική

Στη συνέχεια, η Άννα Βίσση αφιέρωσε τη «Ψυχεδέλεια» στην Εθνική Ομάδα μπάσκετ, με τον κόσμο να ακολουθεί και να μετατρέπει το Καλλιμάρμαρο σε μια τεράστια μουσική αγκαλιά.

Μάλιστα, την ώρα που ερμήνευε τους στίχους του τραγουδιού φώναξε «η Εθνική απογειώθηκε!» και «πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους!», με τον κόσμο να γίνεται πρωταγωνιστής και να τραγουδάει: «Είμαι στα χάι μου, είμαι στα ωραία μου...».

Με περισσότερους από 130.000 θεατές συνολικά στο διήμερο, η Άννα Βίσση απέδειξε για άλλη μια φορά την ακατάλυτη σχέση αγάπης που τη συνδέει με το κοινό της. Από τις διαχρονικές μπαλάντες μέχρι τα πιο εκρηκτικά της τραγούδια, η ενέργεια και η συγκίνηση ξεχείλιζαν.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η σύμπραξη με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, που απογείωσε το συναυλιακό θέαμα, ενώ στη σκηνή βρέθηκαν και οι 20 χορευτές που έδωσαν κίνηση και χρώμα με εντυπωσιακές χορογραφίες. Το show πλαισιώθηκε από τη σταθερή της μπάντα και ντύθηκε με δυνατά οπτικά εφέ, δημιουργώντας ένα υπερθέαμα που θύμιζε διεθνή παραγωγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι δύο συναυλίες ηχογραφήθηκαν και θα κυκλοφορήσουν σε album από την Panik Gold, ενώ μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο», δίνοντας στο διήμερο και έναν σπουδαίο κοινωνικό χαρακτήρα.

