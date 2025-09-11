Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ άνοιξαν δρόμο για τη μεταφορά εγκύου: «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» (vid)

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά, επιχείρηση αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ για μεταφορά εγκύου στο νοσοκομείο της Νίκαιας.

Χάρη στην επιχείρηση αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ μια ετοιμόγεννη γυναίκα που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Στο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛ.ΑΣ στο Χ, οι αστυνομικοί φαίνονται να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο που οδηγούσε το όχημα: «Φύγε, μπες μπροστά, κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες».

Η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ

Σύμφωνα με την ανάρτηση, το όχημα εντοπίστηκε άμεσα κατόπιν σήματος του Κέντρου της Άμεσης Δράσης από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.

🚨 Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά.



