Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ άνοιξαν δρόμο για τη μεταφορά εγκύου: «Ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες» (vid)
Χάρη στην επιχείρηση αστυνομικών της ΔΙ.ΑΣ μια ετοιμόγεννη γυναίκα που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.
Στο βίντεο που ανάρτησε η ΕΛ.ΑΣ στο Χ, οι αστυνομικοί φαίνονται να δίνουν οδηγίες στον σύζυγο που οδηγούσε το όχημα: «Φύγε, μπες μπροστά, κάνε δεξιά, ευθεία για Κρατικό Νίκαιας, έφυγες».
Η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ
Σύμφωνα με την ανάρτηση, το όχημα εντοπίστηκε άμεσα κατόπιν σήματος του Κέντρου της Άμεσης Δράσης από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά η συνοδεία ολοκληρώθηκε με ασφάλεια και η γυναίκα παραδόθηκε στους γιατρούς.
«Μερικές φορές, κάθε λεπτό μετρά.
Μια γυναίκα επίτοκος σε κρίσιμη κατάσταση, στο τιμόνι ο σύζυγός της, και ένας αγώνας δρόμου για να φτάσουν εγκαίρως στο νοσοκομείο.
Το όχημα εντοπίστηκε άμεσα από την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. 508-1, κατόπιν σήματος του Κέντρου της Αμέσου Δράσεως, η οποία ανέλαβε να ανοίξει τον δρόμο.
Μέσα σε μόλις 15 λεπτά — με ασφάλεια και ταχύτητα — η συνοδεία ολοκληρώθηκε και η επίτοκος παραδόθηκε στους γιατρούς», αναφέρει η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ.
