Γιατί τα σχολεία ανοίγουν κάθε χρόνο στις 11 Σεπτεμβρίου

Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί η σχολική χρονιά στην Ελλάδα ξεκινάει πάντα στις 11 Σεπτεμβρίου;

Μπορεί να μοιάζει αυτονόητο πως το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτυπά πάντα στις 11 Σεπτεμβρίου, όμως η ημερομηνία αυτή δεν είναι καθόλου τυχαία.

Αν είσαι μαθητής, γονιός ή εκπαιδευτικός, ξέρεις πως η 11η Σεπτεμβρίου σημαίνει αγιασμός, νέα τσάντα και η αρχή μιας καινούριας σχολικής χρονιάς. Αλλά γιατί επιλέχθηκε αυτή η μέρα; Η απάντηση βρίσκεται σε μια μίξη παράδοσης, πρακτικότητας και πολιτικών αποφάσεων.

Η αλήθεια είναι πω μέχρι και τα μέσα του 20ού αιώνα, τα σχολεία δεν ξεκινούσαν όλα μαζί, ούτε είχαν συγκεκριμένη ημερομηνία. Σε αγροτικές περιοχές, οι μαθητές έπιαναν ξανά τα θρανία μετά τον τρύγο ή την ολοκλήρωση των καλοκαιρινών εργασιών, πολλές φορές ακόμα και τον Οκτώβριο. Σταδιακά, η Ελλάδα προσπάθησε να συγχρονιστεί με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μεταφέροντας την έναρξη νωρίτερα, ώστε η διδακτική χρονιά να είναι μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη.

Η καθιέρωση της 11ης Σεπτεμβρίου ήρθε το 1982, με υπουργική απόφαση που όρισε σταθερή ημερομηνία για όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας. Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Η ημερομηνία αυτή έδινε χρόνο να ολοκληρωθεί η τουριστική περίοδος, να γίνουν οι μεταθέσεις και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών και να προετοιμαστούν τα σχολεία χωρίς πίεση.

Επιπλέον, ερχόταν αμέσως μετά την έναρξη του εκκλησιαστικού έτους, προσδίδοντας και έναν συμβολικό χαρακτήρα μέσω του καθιερωμένου αγιασμού.

Από τότε, η 11η Σεπτεμβρίου έχει ριζώσει στη συλλογική μνήμη ως η «επίσημη πρεμιέρα» κάθε σχολικής χρονιάς. Για κάποιους σημαίνει αγωνία και άγχος, για άλλους χαρά και ανυπομονησία, αλλά για όλους είναι η μέρα που το καλοκαίρι τελειώνει οριστικά και η καθημερινότητα επιστρέφει.