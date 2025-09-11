Δολοφονία Κερκ: Τι έχουν κάνει γνωστό ως τώρα οι αρχές των ΗΠΑ (vid)

Ο ακροδεξιός ακτιβιστής και σχολιαστής Τσάρλι Κερκ, έχασε τη ζωή του μετά τον πυροβολισμό που δέχθηκε σε εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο Utah Valley σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο 31χρονος Τσάρλι Κερκ, συντηρητικός influencer με μεγάλη επιρροή στις ΗΠΑ, κήρυκας του τραμπισμού στη νεολαία, σκοτώθηκε από σφαίρα εν μέσω δημόσιας εκδήλωσης στον χώρο πανεπιστημίου στη Γιούτα την Τετάρτη (10/9).

Σε πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media, λίγα δευτερόλεπτα πριν τον πυροβολισμό, φαίνεται ο Τσάρλι Κερκ να μιλάει στο κοινό του. Εκείνη τη στιγμή είχε συνομιλία με έναν άνθρωπο από το κοινό για τα περιστατικά μαζικών πυροβολισμών στις ΗΠΑ.

«Ξέρετε πόσοι τρανς Αμερικανοί έχουν υπάρξει δράστες σε περιστατικά μαζικών πυροβολισμών τα τελευταία 10 χρόνια;», ακούγεται να ρωτάει άτομο από το κοινό με τον ίδιο να απαντάει: «Πολλοί».

Τότε ο ίδιος άνθρωπος είπε στον ακτιβιστή πως ήταν μόλις 5 και ο Κερκ τον ρώτησε «μετράμε ή όχι τις εγκληματικές συμμορίες;». Αυτές ήταν και οι τελευταίες λέξεις του.

Η τοποθεσία της δολοφονίας

Επικεφαλής πιθανόν του σημαντικότερου νεολαιίστικου κινήματος της δεξιάς στις ΗΠΑ, του οποίου υπήρξε συνιδρυτής το 2012, σε ηλικία 18 ετών, ο Τσάρλι Κερκ έκανε δημόσια εμφάνιση το μεσημέρι της Τετάρτης σε πανεπιστημιούπολη στην κοιλάδα της Γιούτας, στο Όρεμ, κάπου εξήντα χιλιόμετρα νότια της Σολτ Λέικ Σίτι, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Φορώντας απλό λευκό κοντομάνικο μπλουζάκι με τη λέξη «Freedom» («Ελευθερία») και σκουρόχρωμο παντελόνι, καθισμένος σε καρέκλα κάτω από λευκή σκηνή με τα μπλε και κόκκινα χρώματα της περιοδείας του «American comeback», απαντούσε σε ερωτήσεις κοινού που είχε συγκεντρωθεί σε εξωτερικό χώρο.

Η δημόσια συγκέντρωση, η πρώτη από περίπου δεκαπέντε εκδηλώσεις που είχε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα ως τα τέλη Οκτωβρίου, είχε κεντρικό σύνθημα «Prove me wrong» («δείξτε μου πως σφάλλω»).

«Υπήρχε πολύς κόσμος. Ήρθε, μοίρασε καπελάκια, ζέστανε το πλήθος», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρώην κοινοβουλευτικός Τζέισον Τσίφιτς, παρών επιτόπου, στο Fox News.

Look closely at the roof the shooter is running away just after Charlie was shot. pic.twitter.com/zvEcBXlIj3 September 10, 2025

Ο πυροβολισμός, οι κραυγές

Η εκπυρσοκρότηση ακούστηκε τη στιγμή που ο Τσάρλι Κερκ απαντούσε σε ερώτηση για τις μαζικές δολοφονίες με τη χρήση πυροβόλων όπλων, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και βίντεο που κυκλοφόρησαν αστραπιαία σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας στον οποίο είχε πιστώσει την κινητοποίηση της νεολαίας υπέρ του ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εθεάθη να προσπαθεί να πιάσει τον σβέρκο του. Στη συνέχεια κατέρρευσε, ενώ το αίμα άρχισε να ρέει από τον λαιμό του.

Ακούστηκαν κραυγές πανικού. Βαριά τραυματισμένος, ο Κερκ απομακρύνθηκε εσπευσμένα από σωματοφύλακές του.

«Όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός, οι πάντες έπεσαν κάτω κι άρχισαν να τρέχουν προς όλες τις κατευθύνσεις ουρλιάζοντας και κραυγάζοντας», ανέφερε ο κ. Τσίφιτς.

⚠️ Charlie Kirk was shot during his Utah event. Chaos broke out as the crowd ran for safety. Authorities are still investigating. Violence should never be the answer. pic.twitter.com/41jxSBpDYa — John W James III (@John_W_James3rd) September 11, 2025

Ύποπτος συλλαμβάνεται και αφήνεται ελεύθερος

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε μια σφαίρα που βλήθηκε από «κτίριο σε απόσταση περίπου 180 μέτρων», σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Ο δράστης πυροβόλησε τον Τσάρλι Κερκ από σημείο «μέσα» στην πανεπιστημιούπολη, «πιθανόν από οροφή» κτιρίου, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές. Πιστεύεται πως διαφεύγει και αναζητείται ενεργά από τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Επικράτησε σύγχυση για το εάν έχει συλληφθεί. Ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI) Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διαβεβαίωσε μέσω X πως ύποπτος τελούσε υπό κράτηση. Κατόπιν άλλαξε σκοπό, διευκρίνισε πως το πρόσωπο που συνελήφθη αφέθηκε ελεύθερο «κατόπιν ανάκρισης».

🚨🚨🚨🚨NOW - The suspected assassin of Charlie Kirk has been taken into custody by police at Utah Valley University. pic.twitter.com/7xH0sWnXGp — Trump Girl (@TrumpGirlLove) September 10, 2025

Ο κυβερνήτης στη Γιούτα, ο Σπένσερ Κοξ, αναφερόμενος σε αυτή που τόνισε πως ήταν «πολιτική δολοφονία», προτίμησε να μιλήσει για «πρόσωπο ενδιαφέροντος» υπό κράτηση, χρησιμοποιώντας όρο που δεν σημαίνει απαραιτήτως πως επρόκειτο για τον δράστη.

Ο Μπο Μέισον, επικεφαλής των υπηρεσιών δημόσιας ασφάλειας στη Γιούτα, επέμενε σχεδόν ταυτόχρονα πως ο δράστης της δολοφονίας διαφεύγει τη σύλληψη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Και το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο πηγές του στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες επιβολής του νόμου, μετέδωσε πως ο δράστης δεν έχει καν ταυτοποιηθεί.

Ανακοινώσεις Τραμπ, καταδίκες του πολιτικού κόσμου

Τον θάνατο του μέγα υποστηρικτή του ανακοίνωσε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ: «O σπουδαίος, ως ακόμη και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ είναι νεκρός», ανέφερε μέσω Truth Social. Και συμπλήρωσε: «Διατάσσω όλες οι αμερικανικές σημαίες απ’ άκρου σ’ άκρο των ΗΠΑ να κυματίζουν μεσίστιες ως το απόγευμα της Κυριακής».

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, η Κάμαλα Χάρις, υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2023, «καταδίκασε» τον φόνο επιμένοντας πως «η πολιτική βία δεν έχει θέση στην Αμερική», κάτι που επανέλαβαν επίσης μορφές του δημοκρατικού κόμματος, από τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν ως τον προκάτοχό του Μπαράκ Ομπάμα, από τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ως τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς και τη βουλευτή Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ο φόνος προστέθηκε στον ατελείωτο κατάλογο των επιθέσεων εναντίον πολιτικών προσωπικοτήτων στις ΗΠΑ, που συμπεριλαμβάνει τις δυο απόπειρες κατά του προέδρου Τραμπ πέρυσι.

