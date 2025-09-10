Προειδοποίηση για τα κουκλάκια Labubu: Ανάκληση λόγω σοβαρών κινδύνων ασφάλειας

Τα δημοφιλή κουκλάκια Labubu βρέθηκαν στο «μικροσκόπιο» των ευρωπαϊκών αρχών, καθώς εντοπίστηκαν σοβαροί κίνδυνοι ασφάλειας. Η ανάκληση αφορά προϊόντα που πωλούνται διαδικτυακά και δεν πληρούν τα πρότυπα παιχνιδιών.

Το ευρωπαϊκό σύστημα RAPEX, σε συνεργασία με τις πολωνικές αρχές, εξέδωσε επίσημη προειδοποίηση για τα κουκλάκια Labubu που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας SHEIN.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ειδοποίηση αφορά συγκεκριμένο προϊόν της μάρκας POP MART, με αριθμό αναγνώρισης sl25052867322313202. Πρόκειται για παιχνίδι κινεζικής προέλευσης που χαρακτηρίστηκε ως πλαστό και δεν συμμορφώνεται με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών: Μη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία

Έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα του προϊόντος αποκάλυψαν ότι μικρά εξαρτήματα, όπως ο μεταλλικός κρίκος και το δεξί χέρι του, μπορούν να αποσπαστούν με ευκολία. Αυτά τα κομμάτια ενδέχεται να καταλήξουν στο στόμα μικρών παιδιών, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο πνιγμού. Η σοβαρότητα του προβλήματος οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να προχωρήσουν σε άμεση ανάκληση.

Το προϊόν δεν πληροί τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ασφάλεια των Παιχνιδιών, αλλά ούτε και το πρότυπο EN 71-1, το οποίο καθορίζει βασικά κριτήρια ασφάλειας για τα παιδικά παιχνίδια. Η έλλειψη συμμόρφωσης με αυτούς τους κανόνες το καθιστά επικίνδυνο για χρήση από παιδιά κάθε ηλικίας.

Μέτρα απαγόρευσης και οδηγίες προς καταναλωτές

Η ανάκληση συνοδεύτηκε από μέτρα απαγόρευσης εισαγωγής του προϊόντος στα ευρωπαϊκά σύνορα, ώστε να αποτραπεί η διάθεσή του στην αγορά.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις αγορές τους και εάν έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο κουκλάκι, να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δόθηκαν από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με επιστροφή ή καταστροφή.

