Ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο: Ποιος τον εκθρόνισε (vid)

Ο Έλον Μασκ «εκθρονίστηκε» από την πρώτη θέση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο.

Μέρα-ορόσημο η σημερινή (10/9) για την παγκόσμια οικονομική ιστορία, καθώς ο Έλον Μασκ δεν είναι πλέον ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ο ιδρυτής της Tesla βρίσκεται στην κορυφή των παγκόσμιων λιστών με τους πλουσιότερους ανθρώπους εδώ και αρκετά χρόνια, χάρη στην ανάπτυξη στην αγορά ηλεκτρονικών οχημάτων, την εξαγορά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X και την εξασφάλιση επικερδών κυβερνητικών συμβάσεων με την εταιρεία του SpaceX.

Για ένα διάστημα, φαινόταν ότι ο 54χρονος θα παρέμενε ο πλουσιότερος από τους υπερπλούσιους, μέχρι που μια τυχαία Τετάρτη στα μέσα Σεπτεμβρίου άλλαξε τα πάντα.

Ο άνθρωπος που «εκθρόνισε» τον Μασκ απ' την κορυφή

Μετά την άνοδο των μετοχών της τεχνολογικής εταιρείας Oracle, ο συνιδρυτής και Chief Technology Officer της, Larry Ellison, είδε το μερίδιό του από 41% στην εταιρεία να αυξάνεται κατά 40%, σύμφωνα με το Bloomberg, καθιστώντας την αύξηση αυτή τη μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση στην ιστορία του δείκτη Bloomberg.

Μεταφράζοντας τις μετοχές σε αριθμούς, η καθαρή περιουσία του Έλισον εκτοξεύτηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια και έφτασε τα 393 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται πλέον μπροστά από την περιουσία του Μασκ, η οποία ανέρχεται σε 384 δισεκατομμύρια δολάρια και έχει την... τιμή να αυτοαποκαλείται ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Ποιος είναι ο Λάρι Έλισον;

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη το 1944, ο Λάρι Έλισον έκανε την περιουσία του ως συνιδρυτής της Oracle, μιας πολυεθνικής εταιρείας τεχνολογίας που ασχολείται με λογισμικό βάσεων δεδομένων και λογισμικό cloud computing.

Αυτό μπορεί να ακούγεται πολύ βαρετό εκ πρώτης όψεως, αλλά αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι όλα γίνονται online στις μέρες μας, η επιχείρηση είναι, όπως ήταν αναμενόμενο, πολύ επικερδής.

Σύμφωνα με την εφημερίδα The Guardian, η Oracle επωφελήθηκε από την αυξανόμενη ζήτηση για αποθήκευση στο cloud μεταξύ εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως η OpenAI και η ChatGPT, οι οποίες χρειάζονται μεγάλα κέντρα δεδομένων για να λειτουργήσουν.

Εκτός από την εργασία του στην Oracle, ο Ellison κατέχει επίσης μετοχές στην Tesla του Μασκ, μια ομάδα ιστιοπλοΐας, το τουρνουά τένις Indian Wells Open και το 98% του Lānai, του έκτου μεγαλύτερου νησιού της Χαβάης, αφού πλήρωσε 300 εκατομμύρια δολάρια γι' αυτο το 2012, το οποίο φιλοξενεί περίπου 3.000 άτομα, ισχυριζόμενος ότι ήθελε να μετατρέψει το μέρος σε μια «πράσινη ουτοπία».

Θα καταφέρει ο Έλον Μασκ να ανακτήσει τη θέση του ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο;

Σε αντίθεση με τα μετρητά στην τσέπη σας, οι μετοχές και τα μερίδια αγοράς συχνά παρουσιάζουν διακυμάνσεις στην αξία τους ανάλογα με τη ζήτηση και την εμπιστοσύνη, πράγμα που σημαίνει ότι μια «άνθηση» της Tesla θα φέρει εύκολα και ξανά τον Μασκ στην πρώτη θέση.

Ο δισεκατομμυριούχος έχασε τελευταία φορά τη θέση του από τον Τζεφ Μπέζος και τον μεγιστάνα της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, στο παρελθόν, προτού ανακτήσει τον τίτλο για άλλες 300 ημέρες.

