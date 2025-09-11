11η Σεπτεμβρίου: Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο και οι θεωρίες συνομωσίας που ακολούθησαν (vid)

Σαν σήμερα το 2001 οι ΗΠΑ δέχθηκαν τρομοκρατικό χτύπημα από την «Αλ Κάιντα» του Οσάμα Μπιν Λάντεν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 2.973 άνθρωποι.

Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο... Ο χρόνος σταμάτησε, το αίμα πάγωσε... Δεν είχε καμία απολύτως σημασία αν ήσουν Αμερικανός πολίτης, αν έμενες στις ΗΠΑ ή αν απείχες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το World Trade Center και τη Νέα Υόρκη. Από την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, κανείς πλέον δεν αισθανόταν ασφάλεια. Είναι η μέρα που συγκλόνισε τον κόσμο, ίσως το μεγαλύτερο τρομοκρατικό κτύπημα που σημειώθηκε ποτέ. Αυτό που «εκκίνησε» τον 20ετή πόλεμο στο Αφγανιστάν, ο οποίος έληξε… ανεπιτυχώς, πριν από λίγες μέρες, με την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν.

Ισλαμιστές τρομοκράτες

Στις 11/9, μια ημερομηνία πλέον ορόσημο, ειδικά για τους Αμερικανούς, ισλαμιστές τρομοκράτες, μέλη της «Αλ Κάιντα» του Οσάμα Μπιν Λάντεν που διέμεναν στην Αμερική, καταλαμβάνουν αεροπλάνα της United Airlines, που ήταν προγραμματισμένα για μεγάλες πτήσεις ούτως ώστε να έχουν μπόλικα καύσιμα και τα «οδηγούν» στους «Δίδυμους Πύργους». Το σήμα κατατεθέν της Νέας Υόρκης, πέραν του αγάλματος της Ελευθερίας, το διάσημο World Trade Center.

Αποτελούμενοι από ομάδες των πέντε ατόμων και έχοντας εκπαιδευμένους πιλότους μαζί τους, κατέλαβαν μετά την απογείωσή τους, τρία αεροπλάνα που απογειώθηκαν από την Ουάσινγκτον, τη Βοστώνη και το Νιου Τζέρσεϊ οδηγώντας τα στους «Δίδυμους Πύργους» και το Πεντάγωνο. Από το κτύπημα της 11ης Σεπτεμβρίου και ύστερα ξεκίνησαν να «κλειδώνουν» από μέσα οι πόρτες στα πιλοτήρια των αεροπλάνων.

Το κτύπημα στους «Δίδυμους Πύργους»

Στις 8:50 το πρωί (ώρα Αμερικής) έπεσε το ένα αεροπλάνο στον βόρειο ουρανοξύστη των Δίδυμων Πύργων. Τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο -και εδώ φυσικά στην Ελλάδα- διέκοψαν αμέσως τα προγράμματά τους και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης τους το δεύτερο αεροπλάνο έπεσε στον Νότιο ουρανοξύστη, όπου διαφάνηκε πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως ήταν τρομοκρατικό κτύπημα και όχι κάποιου είδους ατύχημα.

Η κατάρρευση των πύργων

Στη Νέα Υόρκη επικράτησε ένα χάος, με την περιοχή σε μεγάλη περίμετρο να καλύπτεται από καπνό και σκόνη και να ξεκινάει μια τιτάνια προσπάθεια να απεγκλωβιστούν και να σωθούν οι άνθρωποι από τους ορόφους του World Trade Center, οι οποίοι είχαν πιάσει στο πάνω μέρος τους φωτιά. Έντρομοι, που έβλεπαν πως δεν υπήρχε ελπίδα να σωθούν, καθώς η φωτιά ήταν από κάτω τους, ξεκίνησαν να πηδούν στο κενό. Τα καύσιμα προκάλεσαν υψηλές θερμοκρασίες στις χαλύβδινες κολώνες των πύργων και αρχικά κατέρρευσε ο ένας ουρανοξύστης και στη συνέχεια ο δεύτερος, με αποτέλεσμα χιλιάδες κόσμου να εγκλωβιστεί στα χαλάσματα που δεν πρόλαβε να κατέβει.

Το «κτύπημα» στο Πεντάγωνο

Την ίδια ώρα, το 3ο αεροπλάνο κατευθυνόταν στο Πεντάγωνο, με το αντιαεροπορικό του σύστημα, τη λεγόμενη «ομπρέλα», να το κτυπά και να αποσοβεί τον κίνδυνο να πέσει στην καρδιά του κτιρίου. Βέβαια, και από αυτό το κτύπημα σκοτώθηκαν 125 πολίτες και στρατιωτικοί.

Το 4ο αεροπλάνο

Αυτό που δεν ξέρει ή δεν θυμάται καλά ο κόσμος, είναι πως υπήρχε και 4ο αεροπλάνο που είχαν καταλάβει οι ισλαμιστές τρομοκράτες, ωστόσο οι επιβάτες είχαν προλάβει να επικοινωνήσουν με τους συγγενείς τους, οι οποίοι ήδη είχαν δει τι είχε συμβεί με τους «Δίδυμους Πύργους». Έτσι. Μια ομάδα επιβατών αποφάσισε να ανακτήσει τον έλεγχο του αεροπλάνου από τους τρομοκράτες και να αποσοβήσει μια τραγωδία ανάλογη με αυτή των «Δίδυμων Πύργων». Το αεροπλάνο είχε κατεύθυνση την Ουάσινγκτον, την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Ο Τόμας Μπάρνετ, επιβάτης της 4ης πτήσης, κάλεσε στο τηλέφωνο τη σύζυγο του και της είπε: «Γνωρίζω ότι πρόκειται να πεθάνουμε και τρεις από εμάς σκοπεύουμε να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. Σε αγαπώ». Οι επιβάτες επιτέθηκαν στους αεροπειρατές, οι οποίοι έπειτα από μερικούς ελιγμούς έριξαν το τέταρτο αεροπλάνο σε ακατοίκητη περιοχή στην Πενσυλβάνια με αποτέλεσμα 45 επιβάτες να σκοτωθούν.

Την ευθύνη η «Αλ Κάιντα»

Ο τότε πρόεδρος της Αμερικής Τζορτζ Μπους είχε δηλώσει: «Οι τρομοκρατικές επιθέσεις μπορεί να ταρακούνησαν τα θεμέλια των μεγαλύτερων κτιρίων μας, αλλά δεν μπορούν να αγγίξουν τα θεμέλια της Αμερικής». Αποδείχθηκε πως οι τρομοκράτες ήταν Ισλαμιστές με καταγωγή από τη Σαουδική Αραβία και τα αραβικά έθνη και ζούσαν στην Αμερική μερικούς μήνες πριν την επίθεση. Ανήκαν στην τρομοκρατική οργάνωση «Αλ Κάιντα», στην οποία ηγέτης ήταν ο Οσάμα Μπιν Λάντεν, που με βίντεο ανέλαβε την ευθύνη της επίθεσης, λόγω της υποστήριξης των αμερικανικών κυβερνήσεων στο Ισραήλ, την εμπλοκή τους στο πόλεμο του Κόλπου και τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή.

«Παιδί» των ΗΠΑ ο Μπιν Λάντεν;

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, αλλά και οι πολίτες υποπτεύονταν εξ αρχής πως ήταν πίσω από το «κτύπημα» ο Οσάμα Μπιν Λάντεν. «Παιδί» και εκπαιδευμένος από τις μυστικές υπηρεσίες της… Αμερικής, την CIA, ώστε να βοηθήσει το Αφγανιστάν στον πόλεμο με τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του ΄80. Από την επόμενη δεκαετία όμως, άρχισε να γίνεται αντίπαλος των ΗΠΑ, ενώ άλλες θεωρίες ανέφεραν πως οι ΗΠΑ τον απέβαλαν από τις τάξεις τους. Ο Φιντέλ Κάστρο είχε πει πως ο Οσάμα Μπιν Λάντεν μισθοδοτείται από τη CIA. Ο Μπιν Λάντεν εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο εχθρό των Αμερικανών για τη στάση τους απέναντι στον Αραβικό κόσμο και την εμπλοκή τους στον πόλεμο του Κόλπου.

Η εκτέλεση του Οσάμα Μπιν Λάντεν

Λίγες μέρες μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι ΗΠΑ επενέβησαν στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, πολεμώντας τους Ταλιμπάν και το δίκτυο της «Αλ Κάιντα», ενώ δέκα χρόνια αργότερα, το 2011, κομάντος των Αμερικανών, ύστερα από χρόνια παρακολούθησης, μπούκαραν στο κρησφύγετο του Οσάμα Μπιν Λάντεν στο Πακιστάν και σκότωσαν τον Νο.1 εχθρό των ΗΠΑ.

Οι θεωρίες συνωμοσίας

Όπως συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, έτσι και σε αυτό με τα τρομοκρατικά κτυπήματα την 11η Σεπτεμβρίου, έκαναν την εμφάνισή τους οι θεωρίες συνομωσίας. Ο διάσημος σκηνοθέτης μάλιστα Σπάικ Λι, γύρισε ντοκιμαντέρ το οποίο αναφέρει τη μία εξ αυτών, αλλά μετά την κατακραυγή αναγκάστηκε να το αλλάξει.

Η βασική θεωρία συνομωσίας αναφέρει πως ήταν ελεγχόμενη από το Μπους η τρομοκρατική επίθεση, καθώς θα μπορούσαν τα αεροπλάνα να έχουν αναχαιτιστεί.

Υποστηρίζουν δε, πως οι «Δίδυμοι Πύργοι» δεν κατέρρευσαν από τη φωτιά που προξένησαν τα αεροπλάνα και τα καύσιμά τους, αλλά από εκρηκτικά που είχαν τοποθετηθεί και γι αυτό έπεσαν προς τα κάτω.

Μια άλλη θεωρία συνομωσίας, αναφέρει πως για την επίθεση ήταν ενήμερη η Μοσάντ και γι αυτό είχαν πάρει 4.000 Εβραίοι που εργάζονταν στο World Trade Center ρεπό την 11η Σεπτεμβρίου.

Η ουσία είναι όμως πως την 11η Σεπτεμβρίου χάθηκαν 2.973 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ήταν 403 αστυνομικοί και πυροσβέστες, που είχαν σπεύσει να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους. Πολλοί λένε όμως πως ο τραγικός απολογισμός είναι μεγαλύτερος...

