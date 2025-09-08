Ένοχη για τη δολοφονία των παιδιών της: Το ανατριχιαστικό μήνυμα στον γιο της από τη φυλακή

Η Λόρι Βάλοου Ντέιμπελ, μέλος αίρεσης στις ΗΠΑ, καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο παιδιών της. Το μήνυμα που έστειλε από τη φυλακή στον γιο της, Κόλμπι.

Η υπόθεση της Λόρι Βάλοου Ντέιμπελ συνεχίζει να σοκάρει την αμερικανική κοινή γνώμη. Η γυναίκα που καταδικάστηκε για τη δολοφονία δύο παιδιών της έστειλε από τη φυλακή ένα μήνυμα στον μοναδικό επιζώντα γιο της.

Η Βάλοου Ντέιμπελ, που είχε εμπλακεί σε μια θρησκευτική σέχτα με δοξασίες περί «ζόμπι» και «Ημέρας της Κρίσης», κρίθηκε ένοχη το 2023 για τον θάνατο του 7χρονου Τζόσουα «Τζέι Τζέι» Βάλοου και της 16χρονης Τάιλι Ράιαν. Παράλληλα, καταδικάστηκε για συνωμοσία στη δολοφονία της Τάμι Ντέιμπελ, πρώτης συζύγου του νυν άνδρα της, Τσαντ Ντέιμπελ.

Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι τρεις ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής. Ωστόσο, ακόμα και πίσω από τα κάγκελα, η Βάλοου δεν σταμάτησε να προκαλεί. Όπως αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Νέιτ Ίτον, έστειλε μήνυμα στον γιο της Κόλμπι, ζητώντας από ενδιάμεσο να του μεταφέρει τα λόγια της: «Πες του ότι τον αγαπώ πολύ, ό,τι κι αν γίνει», συμπληρώνοντας απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, επιχειρώντας να δώσει θρησκευτικό τόνο στο μήνυμα...

Ο Κόλμπι Ράιαν, ο οποίος μίλησε πρόσφατα σε συνέδριο εγκληματολογίας στο Ντένβερ, ερμήνευσε το μήνυμα ως μια ακόμη προσπάθεια της μητέρας του να παρουσιαστεί ως «θεοσεβούμενη». Όπως είπε, η παραπομπή στη Βίβλο παραπέμπει σε παραβολές περί διαχωρισμού «καλών και κακών».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε να έχει ξανά επαφή μαζί της, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Ο Τσαντ Ντέιμπελ, συγγραφέας βιβλίων με αποκαλυπτικό και θρησκευτικό περιεχόμενο, περιμένει πλέον τη δική του καταδίκη στο Άινταχο, αντιμετωπίζοντας τη θανατική ποινή για τους φόνους, στους οποίους φέρεται να συμμετείχε.

Η υπόθεση της οικογένειας Βάλοου-Ντέιμπελ έχει χαρακτηριστεί από τις αμερικανικές αρχές ως ένα από τα πιο σκοτεινά παραδείγματα του πώς ακραίες θρησκευτικές πεποιθήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αποτρόπαια εγκλήματα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ