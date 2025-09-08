Χρεώνει τον σύζυγό της έως και $600 το μήνα για παραλείψεις στις δουλειές του σπιτιού 

Η Τζες Ράιτ από την Ατλάντα χρεώνει τον σύζυγό της για κάθε... μισή δουλειά στο σπίτι. Το πρωτότυπο σύστημα βοηθά να διατηρούν την ισορροπία και την ειρήνη στην οικογένεια με τρία παιδιά.

Μια γυναίκα από την Ατλάντα, η Τζες Ράιτ, βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να κρατάει τον σύζυγό της συνεπή στις δουλειές του σπιτιού: τον χρεώνει οικονομικά όταν παραλείπει υποχρεώσεις. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εδώ και τέσσερα χρόνια και, όπως ισχυρίζεται η ίδια, «διατηρεί την ειρήνη» στο σπίτι.

Ο σύζυγός της, Ντι Τζέι, 33 ετών και επενδυτής ακινήτων, «εξεπλάγη στην αρχή», αλλά πλέον θεωρεί το σύστημα βοηθητικό για να μην ξεχνά τις δουλειές. Το ζευγάρι, που έχει τρία παιδιά, μοιράζεται τις οικιακές εργασίες εξίσου και αποφασίζει εβδομαδιαία ποιος θα αναλάβει τι.

Η Τζες καταγράφει κάθε παράλειψη σε ένα υπολογιστικό φύλλο και καθορίζει το αντίτιμο: μια μικρή παράλειψη, όπως το να αφήσει κανείς έξω την οδοντόκρεμα, κοστίζει 5 δολάρια, ενώ σοβαρότερες παραλείψεις φτάνουν τα 25–50 δολάρια ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη διάθεση της Τζες. Το μηνιαίο «τιμολόγιο» του Ντι Τζέι μπορεί να κυμαίνεται από 30 έως 600 δολάρια.

Η Τζες εξηγεί πως η μέθοδος αυτή μειώνει τις συζητήσεις και τα παράπονα, αξιοποιώντας το κίνητρο του χρήματος για να διατηρήσουν την οικιακή αρμονία. Ο Ντι Τζέι δηλώνει ότι το σύστημα λειτουργεί, καθώς δεν προκαλεί φωνές και ένταση, ενώ ο ίδιος πληρώνει το ποσό και συνεχίζει κανονικά τις δουλειές του.

Η παρακολούθηση γίνεται με ημερολόγιο και excel, ώστε να διατηρούν ισορροπία στις υποχρεώσεις τους. Τα χρήματα πηγαίνουν είτε για προσωπικές δαπάνες της Τζες είτε αποταμιεύονται, ενώ η ίδια παραδέχεται πως μερικές φορές τα χρησιμοποιεί για μικρές αγορές ή προσωπικά ταξίδια.

Με αυτή την ανορθόδοξη αλλά λειτουργική προσέγγιση, το ζευγάρι διατηρεί την τάξη στο σπίτι χωρίς καβγάδες, εκμεταλλευόμενο την ξεχασιά του Ντι Τζέι προς όφελός τους.

