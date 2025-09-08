Γυναίκα γνώρισε τέσσερις άνδρες 38-80 ετών σε σάιτ για εξωσυζυγικές σχέσεις και αποκαλύπτει το κοινό τους χαρακτηριστικό

Μέσα από πείραμα σε ιστοσελίδα για εξωσυζυγικές σχέσεις, γυναίκα αποκαλύπτει ότι οι περισσότεροι άνδρες που απατούν δηλώνουν ότι αγαπούν τις συζύγους τους, αλλά αναζητούν πάθος και σωματική οικειότητα εκτός γάμου.

Μια γυναίκα που πειραματίστηκε με μια ιστοσελίδα γνωριμιών για παντρεμένους αποκάλυψε ότι οι άνδρες που γνώρισε μοιράζονταν ένα χαρακτηριστικό: όλοι υποστήριζαν ότι αγαπούν τις συζύγους τους, παρά την αναζήτησή τους για εξωσυζυγικές σχέσεις.

Η Μελ Φάλοουφιλντ δημιούργησε ένα «ψεύτικο» προφίλ στην πλατφόρμα Illicit Encounters, που απευθύνεται σε παντρεμένους άνδρες και γυναίκες που αναζητούν εξωσυζυγικές επαφές. Στόχος της ήταν να κατανοήσει τι είδους άτομα προσελκύει ο ιστότοπος και γιατί κάποιοι επιλέγουν να απατούν τους/τις συντρόφους τους.

«Θα έλεγα ότι το 90% των προφίλ που διάβασα έκαναν σαφές ότι δεν ήθελαν να διαλύσουν τους γάμους τους και, αξιοσημείωτα, όλοι δήλωναν ότι αγαπούν τις συζύγους τους», δήλωσε στην εφημερίδα The Sun. Παρά την αγάπη τους, οι άνδρες έψαχναν «διασκέδαση, πάθος, ενθουσιασμό και περισσότερη σωματική επαφή».

Μέσα σε μόλις μισή ώρα από τη δημιουργία του προφίλ, η Φάλοουφιλντ έλαβε δεκάδες μηνύματα, ενώ παρατήρησε ότι πολλοί χρήστες αναζητούσαν συγκεκριμένες εμπειρίες, όπως BDSM (σαδομαζοχισμός). Οι άνδρες περιέγραφαν τις σχέσεις τους ως «καλές, αλλά χωρίς τον ενθουσιασμό που επιθυμούν».

Η ίδια συνάντησε τέσσερις άνδρες, ηλικίας από 38 έως 80 ετών, και διαπίστωσε ότι, παρά τις διαφορές τους, υπήρχε ένα κοινό στοιχείο: η αγάπη για τις συζύγους τους και η ανάγκη για σωματική οικειότητα που ένιωθαν ότι έλειπε από το γάμο τους.

«Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι τέτοιοι ιστότοποι διευκολύνουν την απιστία, αλλά αν κάποιος θέλει να ξεστρατίσει, θα βρει τρόπο ούτως ή άλλως», πρόσθεσε η Φάλοουφιλντ.

Η εμπειρία της καταδεικνύει ότι η απιστία δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες ή ηλικίες, αλλά αποτελεί ένα φαινόμενο που συναντάται σε όλες τις κατηγορίες, με κοινό παρονομαστή την επιθυμία για κάτι που λείπει από την καθημερινή ζωή των γάμων τους.

