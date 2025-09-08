Αντίο στο χαρτί υγείας: Η Ιαπωνία φέρνει την επανάσταση στο μπάνιο!

Θερμαινόμενο κάθισμα, αυτόματο καζανάκι και καθαρισμός με νερό. Το washlet αλλάζει τους κανόνες υγιεινής και απειλεί την κυριαρχία του χαρτιού υγείας.

Η Ιαπωνία είναι γνωστή για την τεχνολογική της πρωτοπορία. Από τα τρένα υψηλής ταχύτητας μέχρι τα ρομπότ που μιμούνται την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ωστόσο, μια λιγότερο προβεβλημένη και ταυτόχρονα επαναστατική καινοτομία της χώρας, φαίνεται πως επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων: η τουαλέτα με ενσωματωμένο μπιντέ, το λεγόμενο washlet.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία, που ήδη χρησιμοποιείται εκτεταμένα στην Ιαπωνία, υπόσχεται να περιορίσει ή και να αντικαταστήσει πλήρως το χαρτί υγείας. Με τη χρήση ενός απλού, αλλά έξυπνα σχεδιασμένου πίδακα νερού, προσφέρει καθαριότητα, άνεση και -όπως λένε πολλοί που το χρησιμοποιούν- μια πρωτόγνωρη αίσθηση φρεσκάδας.

Σύμφωνα με ταξιδιώτες που δοκίμασαν το washlet, η εμπειρία δεν περιορίζεται στην υγιεινή. «Η θερμαινόμενη λεκάνη, το αυτόματο καζανάκι και οι πολλές λειτουργίες δίνουν την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στο μπάνιο του μέλλοντος», αναφέρει Ευρωπαίος επισκέπτης που γύρισε πρόσφατα από το Τόκιο. Άλλοι μάλιστα παραδέχονται ότι αυτό που τους λείπει περισσότερο μετά την επιστροφή τους δεν είναι τα τοπία ή το φαγητό, αλλά η… τουαλέτα.

Πέρα από την προσωπική άνεση, το washlet παρουσιάζεται και ως μια πιο βιώσιμη επιλογή. Η παραδοσιακή χρήση χαρτιού υγείας απαιτεί εκατομμύρια τόνους ξυλείας και μεγάλες ποσότητες νερού στη διαδικασία παραγωγής. Με την υιοθέτηση του έξυπνου μπιντέ, οι περιβαλλοντικές πιέσεις μπορούν να μειωθούν σημαντικά, ένα ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερο βάρος στη συζήτηση για την κλιματική κρίση.

Βέβαια, η πρώτη επαφή με μια τέτοια τουαλέτα μπορεί να είναι αποθαρρυντική. Ο αριθμός των κουμπιών, συχνά χωρίς επεξηγήσεις στα αγγλικά, προκαλεί σύγχυση στους ξένους επισκέπτες. «Δεν ξέρεις αν θα ξεκινήσει το πλύσιμο ή αν θα απογειωθείς για άλλον πλανήτη», σχολιάζει με χιούμορ ένας Ισπανός ταξιδιώτης.

Αν και η Δύση μέχρι σήμερα θεωρούσε το χαρτί υγείας αδιαπραγμάτευτο σύμβολο καθαριότητας, το παράδειγμα της Ιαπωνίας δείχνει ότι οι συνήθειες μπορούν να αλλάξουν. Η διάδοση του washlet ενδέχεται να είναι το πρώτο βήμα προς μια νέα εποχή, όπου η υγιεινή θα συνδυάζεται με την τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ