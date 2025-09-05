Σάλος στις ΗΠΑ με υπάλληλους κλινικής που ανέβασαν TikTok με σωματικά υγρά ασθενών (vid)

Βίντεο στο TikTok, όπου εργαζόμενοι κλινικής αστειεύονταν με σωματικά υγρά ασθενών, προκάλεσε οργή και μαζικές αρνητικές κριτικές, με την εταιρεία να αντιδρά απολύοντας τους υπαλλήλους και εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση.

Κλινική υγείας στις ΗΠΑ βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων, έπειτα από την ανάρτηση ενός βίντεο στο TikTok όπου εργαζόμενοί της φάνηκαν να αστειεύονται με σωματικά υγρά ασθενών.

Το περιστατικό συνέβη στην κλινική Sansum στη Σάντα Μπάρμπαρα, που ανήκει στο δίκτυο Sutter Health, και προκάλεσε οργή τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από το διαδίκτυο.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις: «Μάντεψε την ουσία»

Το βίντεο, που αναρτήθηκε το Σαββατοκύριακο της Ημέρας Εργασίας, έδειχνε εργαζόμενους γύρω από εξεταστικά τραπέζια και καρέκλες νοσοκομείου, να ποζάρουν σε διάφορες στάσεις, με λεζάνες όπως: «Μάντεψε την ουσία». Σε μία φωτογραφία, μια υπάλληλος ήταν γονατιστή πάνω στο τραπέζι με τα χέρια σε στάση προσευχής, ενώ σε άλλη εργαζόμενη με στολή νοσηλεύτριας έβγαζε τη γλώσσα της. Μάλιστα, μία από τις φράσεις που εμφανίζονταν στο καρουζέλ εικόνων ήταν: «Επιτρέπεται οι ασθενείς να σας αφήνουν δώρα;».

Η ανάρτηση προκάλεσε μαζικές αντιδράσεις με εκατοντάδες χρήστες να παίρνουν μέρος σε μία διαδικτυακή «επίθεση» κατά της κλινικής, αφήνοντας πάνω από 200 αρνητικές κριτικές στο Yelp, με βαθμολογία ενός αστεριού. Κάποιος ασθενής σχολίασε ότι πλέον αμφιβάλλει για τους γιατρούς του, λέγοντας πως, αν και εμπιστεύεται τον δικό του, στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν αυτό που έκανε η Sutter Health.

Η στάση της Sutter Health: «Απαράδεκτη συμπεριφορά, έχουν απολυθεί»

Η εταιρεία αναγκάστηκε να απαντήσει δημόσια, ανακοινώνοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι που εμφανίζονταν στις φωτογραφίες τέθηκαν αρχικά σε διαθεσιμότητα και πλέον έχουν απολυθεί. Όπως ανέφερε σε ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό της στο X: «Η Sutter Health απέλυσε τους εργαζόμενους που ευθύνονται για τις ακατάλληλες και προσβλητικές εικόνες στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτή η απαράδεκτη συμπεριφορά αποτελεί κατάφωρη παραβίαση των πολιτικών μας, δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τους ασθενείς μας και δεν θα γίνει ανεκτή».

Η εταιρεία υπογράμμισε: «Η προστασία της εμπιστοσύνης όσων μας εμπιστεύονται την υγεία τους είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας. Το περιστατικό χρησιμοποιείται πλέον ως «παράδειγμα για την επανεκπαίδευση του προσωπικού μας σχετικά με τις πολιτικές επαγγελματισμού, σεβασμού και συμπόνιας».

Η Sutter Health διαθέτει περισσότερες από 200 κλινικές στη Βόρεια Καλιφόρνια και διαβεβαίωσε ότι έχει αυστηρούς κανονισμούς για την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των ασθενών. Εκπρόσωπος του οργανισμού δήλωσε «βαθιά ανήσυχος» από το περιστατικό, ξεκαθαρίζοντας ότι κάθε συμπεριφορά που δεν σέβεται τα πρότυπα αυτά είναι «απαράδεκτη».

