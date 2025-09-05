Βρετανίδα φοιτήτρια καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι για ένα «ηλίθιο λάθος»

Η Μία Ο’Μπράιεν, 23 ετών, καταδικάστηκε σε ισόβια στο Ντουμπάι για ένα «ηλίθιο λάθος». Η οικογένειά της ζητά απεγνωσμένα βοήθεια.

Μια 23χρονη Βρετανίδα, η Μία Ο’Μπράιεν από το Λίβερπουλ, βρίσκεται αντιμέτωπη με την ποινή ισόβιας κάθειρξης στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από ένα «πολύ ηλίθιο λάθος», όπως το περιγράφει η οικογένειά της. Η νεαρή γυναίκα κρατείται στην κεντρική φυλακή του Ντουμπάι, με τους δικούς της να ζητούν απεγνωσμένα βοήθεια από το κοινό και τις αρχές.

Η μητέρα της, Ντανιέλ ΜακΚένα, δήλωσε συντετριμμένη: «Δεν έχω δει την κόρη μου από τον περασμένο Οκτώβριο. Η Μία είναι μόλις 23 ετών, δεν είχε ποτέ μπλεξίματα με τον νόμο και τώρα πληρώνει ακριβά ένα λάθος της». Σύμφωνα με την ίδια, η κόρη της παρασύρθηκε από «λάθος ανθρώπους», με αποτέλεσμα να βρεθεί μπλεγμένη σε μια υπόθεση που είχε σοβαρότατες συνέπειες.

Αν και η οικογένεια δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως για ποιο αδίκημα καταδικάστηκε η νεαρή φοιτήτρια, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα οι ποινές για εγκλήματα όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η εμπορία ανθρώπων ή η δολοφονία είναι εξαιρετικά αυστηρές και συχνά οδηγούν σε ισόβια κάθειρξη. Στη συγκεκριμένη χώρα, μάλιστα, οι αρχές θεωρούν ακόμα και την παρουσία ναρκωτικών στο αίμα ως απόδειξη κατοχής.

Η οικογένεια της Μία είχε ξεκινήσει εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων μέσω GoFundMe για τα νομικά έξοδα και τις επισκέψεις στη φυλακή, ωστόσο η σελίδα κατέβηκε για άγνωστους λόγους. «Ήταν σοκ για όλους μας όταν μάθαμε για την ισόβια ποινή», πρόσθεσε η μητέρα της.

Στα ΗΑΕ, η ισόβια κάθειρξη συνήθως ισοδυναμεί με 25 χρόνια φυλάκισης, κάτι που σημαίνει ότι η νεαρή γυναίκα θα περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της πίσω από τα κάγκελα, εκτός αν υπάρξουν ανατρεπτικές εξελίξεις στην υπόθεσή της.

