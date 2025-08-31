Η γυναίκα που πούλησε τα τέσσερα παιδιά της: Η αληθινή ιστορία πίσω από την διαβόητη φωτογραφία

Η φωτογραφία με τα τέσσερα παιδιά που πουλήθηκαν από την ίδια τους τη μητέρα εξακολουθεί να σοκάρει μέχρι σήμερα.

Η αληθινή ιστορία πίσω από μια διάσημη ιστορική φωτογραφία που απεικονίζει τέσσερα παιδιά «προς πώληση» εξακολουθεί να είναι το ίδιο σοκαριστική με το όταν κυκλοφόρησε.

Η εικόνα απεικονίζει μια γυναίκα ονόματι Lucille Chalifoux να καλύπτει το πρόσωπό της καθώς γυρίζει μακριά από την κάμερα, ενώ από κάτω της κάθονται τέσσερα παιδιά. Δίπλα τους υπάρχει μια μεγάλη πινακίδα που γράφει με κεφαλαία γράμματα: «ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΕΣΑ».

Η φωτογραφία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην εφημερίδα «Vidette-Messenger» της Ιντιάνα το 1948 και σύντομα εξαπλώθηκε και έγινε διαβόητη. «Μια μεγάλη πινακίδα «Πωλείται» σε μια αυλή του Σικάγο αφηγείται βουβά την τραγική ιστορία του κυρίου και της κυρίας Ray Chalifoux, οι οποίοι αντιμετωπίζουν έξωση από το διαμέρισμά τους. Χωρίς να έχουν πού να στραφούν, ο άνεργος οδηγός φορτηγού με κάρβουνο και η σύζυγός του αποφασίζουν να πουλήσουν τα τέσσερα παιδιά τους. Η κυρία Lucille Chalifoux στρέφει το κεφάλι της από την παραπάνω κάμερα, ενώ τα παιδιά της κοιτούν με απορία. Στο πάνω σκαλοπάτι είναι η Lana, 6 ετών, και η Rae, 5. Κάτω είναι ο Milton, 4 ετών, και η Sue Ellen, 2 ετών», έγραφε η εφημερίδα.

Η αληθινή ιστορία με τα τέσσερα παιδιά

Δυστυχώς, η φωτογραφία κρύβει μια αληθινή ιστορία. Και τα τέσσερα παιδιά πουλήθηκαν, ενώ υπάρχει και ένα πέμπτο παιδί που δεν φαίνεται επειδή βρισκόταν στην κοιλιά της μητέρας του τη στιγμή που τραβήχτηκε αυτή η φωτογραφία, το οποίο επίσης, πουλήθηκε. Τα αδέλφια χωρίστηκαν σε διάφορα σπίτια και βίωσαν δύσκολες συνθήκες.

Το κοριτσάκι πάνω δεξιά της φωτογραφίας, η RaeAnn δεκαετίες αργότερα θα έλεγε στους Times of Northwest Indiana ότι πουλήθηκε για 2 δολάρια, καθώς η μητέρα ήθελε να έχει χρήματα για να τα ξοδέψει σε μπίνγκο, προσθέτοντας ότι άντρας με τον οποίο έβγαινε δεν ήθελε αυτήν και τα αδέλφια της.

Το ζευγάρι που αγόρασε την RaeAnn πήρε μαζί και τον αδερφό της, Milton (κάθεται κάτω αριστερά), επειδή έκλαιγε εκείνη τη στιγμή. Άλλαξαν τα ονόματα των παιδιών σε Beverly και Kenneth Zoeteman και τα κακοποιούσαν, όπως θυμόταν η RaeAnn. «Μας έδεναν αλυσίδες συνέχεια», είπε.

Όταν ήταν έφηβη, απήχθη και βιάστηκε. Έμεινε έγκυος και της πήραν το μωρό και το έδωσαν για υιοθεσία, οπότε έφυγε από το σπίτι σε ηλικία 17 ετών. Κατάφερε να συναντήσει τη βιολογική της μητέρα όταν ήταν 21 ετών, αλλά είπε ότι δεν ένιωσε τύψεις, λύπη ή αγάπη από τη γυναίκα που την πούλησε.

Τα βασανιστήρια στον Milton

Ο Milton αποκάλυψε από την πλευρά του ότι από την πρώτη μέρα άρχισαν τα βασανιστήρια από τους ανθρώπους που τον αγόρασαν. Ο θετός πατέρας του τον έδενε και τον ξυλοκοπούσε, ενώ τον έβαζε να δουλεύει σαν σκλάβος στο αγρόκτημά του. Η θετή μητέρα του, τού είπε «από δω και στο εξής, θα είσαι το μικρό μου αγόρι». Ωστόσο, οι ξυλοδαρμοί συνεχίστηκαν και στάλθηκε να ζήσει με άλλους συγγενείς προτού ανατεθεί στη φροντίδα μιας άλλης οικογένειας.

Λίγα χρόνια αργότερα και μετά από ένα περιστατικό όπου έσπρωξε έναν αστυνομικό πάνω σε δέντρο, ένας δικαστής του είπε ότι έπρεπε να επιλέξει είτε να πάει σε ψυχιατρική κλινική είτε σε αναμορφωτήριο. Τελικά επέλεξε το ψυχιατρείο όπου διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια.

Αργότερα μετακόμισε στο Σικάγο και παντρεύτηκε. Το 1970 πέρασε έναν μήνα ζώντας με τη βιολογική του μητέρα, μέχρι που εκείνη τον έδιωξε επειδή τσακώθηκε με τον δεύτερο σύζυγό της. Ο Milton είπε ότι η βιολογική του μητέρα «ποτέ δεν με αγάπησε» και ότι ποτέ δεν ζήτησε συγγνώμη που τον πούλησε.

Η τύχη των άλλων τριών παιδιών

Τα παιδικά χρόνια των άλλων δύο παιδιών της φωτογραφίας, της Lana και της Sue Ellen δεν έγιναν ποτέ γνωστά. Η Sue Elen μεγάλωσε στο Σικάγο και όπως είπε υιοθετήθηκε από μια οικογένεια που ονομαζόταν Johnson. Πέθανε από πνευμονική νόσο λίγο αφότου την είχε ανακαλύψει η RaeAnn. Η Lana πέθανε το 1998 από καρκίνο πριν προλάβει να επανενωθεί με τα αδέλφια της.

Η Lucille Chalifoux ήταν έγκυος στον γιο της, David, τη στιγμή που τραβήχτηκε η φωτογραφία και κατέληξε κι αυτός σε μια άλλη οικογένεια, ένα ζευγάρι ονόματι Harry και Luella McDaniel, οι οποίοι δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά.

Θυμόταν ότι είχε τσιμπήματα από κοριούς σε όλο του το σώμα όταν τον πήραν από τη βιολογική του μητέρα και ζούσε με τη νέα του οικογένεια κοντά στο σημείο όπου είχαν πάει τα αδέλφια του, RaeAnn και Milton. Ο David είπε ότι θυμόταν να βρίσκει τα αδέλφια του δεμένα στον αχυρώνα όπου ζούσαν...



