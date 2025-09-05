Σχολεία: Τι ισχύει με τα κινητά – Οι κυρώσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς

Τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτεμβρίου και οι μαθητές επιστρέφουν ξανά στα θρανία. Οι κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων έχουν αυστηροποιηθεί, σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Από τις 11 Σεπτεμβρίου όλα τα σχολεία λειτουργούν ξανά με αυστηρούς κανόνες σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων. Το υπουργείο Παιδείας διατηρεί το περσινό πλαίσιο με σκληρές κυρώσεις για όσους παραβούν τους κανονισμούς.

Τι ισχύει για τα κινητά στα σχολεία

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα μέσα στον χώρο του σχολείου. Η απαγόρευση αφορά επίσης κάθε ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να καταγράψει εικόνα ή ήχο.

Ο εξοπλισμός που παρέχεται από το σχολείο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και μόνο υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι μαθητές που χρειάζονται συσκευή για ιατρικούς λόγους, κατόπιν επίσημης γνωμάτευσης.

Άμεσες κυρώσεις για τους παραβάτες: Αυστηρότεροι κανόνες για καταγραφή ήχου και εικόνας

Αν μαθητής εντοπιστεί να κρατά ή να χρησιμοποιεί κινητό, ενεργοποιείται το πειθαρχικό πλαίσιο. Ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τον διευθυντή, ο οποίος προχωρά σε μονοήμερη αποβολή. Παράλληλα, οι γονείς καλούνται να μεταβούν στο σχολείο είτε για να παραλάβουν το παιδί είτε για να υπογράψουν την αποχώρησή του με άλλον τρόπο.

Σε περίπτωση που μαθητής μαγνητοφωνήσει, φωτογραφίσει ή βιντεοσκοπήσει συμμαθητές ή εκπαιδευτικούς, ο διευθυντής ζητά την παράδοση του κινητού και ενημερώνει άμεσα τους γονείς. Η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι τριήμερη αποβολή, ανάλογα με τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Αν η πράξη αφορά προσωπικά δεδομένα ή κριθεί ιδιαιτέρως σοβαρή, το θέμα παραπέμπεται στο Σύλλογο Διδασκόντων. Εκεί μπορεί να επιβληθεί αποβολή έως και πέντε ημέρες. Σε περιπτώσεις φωτογράφισης ή βιντεοσκόπησης ευαίσθητων δεδομένων τρίτων, προβλέπεται η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

